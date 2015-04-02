Erol İncedal'a 'bomba yapımı' el kitabından 3 yıl hapis

İngiltere'den Türkiye-Suriye sınırına seyahat ederek cihadçılara katılan bir Türk, İngiltere'de görülen davada "bomba yapımı" el kitabı bulundurmaktan hapis cezası aldı.

27 yaşındaki Erol İncedal'ın sanık olarak yargılandığı dava, İngiltere'nin son yıllarda gördüğü en gizli dava oldu. İncedal, Şubat 2010 ile Ekim 2013 arasında terorist faaliyetlerde bulunmaya hazırlanmakla suçlandığı davada beraat etmişti.

Ancak bomba yapma belgesi bulundurmakla suçlandığı ikinci davadan mahkumiyet kararı çıktı.

İncedal, Londra Ağır Ceza Mahkemesi Old Bailey'de görülen davada 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Metin Güneş'in CNN Türk'te yayımlanan haberine göre, İncedal'ın davası şimdiye kadar eşi görülmemiş bir gizlilikte sürdürüldü.

2013 yılında İncedal'a ait siyah bir Mercedes'te, eski başbakanlardan Tony Blair'in adresi bulunmuş ve İncedal'ın Blair'e suikast hazırlığında bulunmasından şüphelenilmişti.

Savcılar, ulusal güvenlik gerekçesiyle İncedal davasının basın tarafından izlenmesinin yasaklanmasını istedi.

Ancak medya kuruluşlarının geçtiğimiz yıl Temyiz Mahkemesi'ne adalette açıklık prensipleri gerekçesiyle yaptıkları itiraz kabul edildi. Bunun sonucu olarak davanın sadece kısa bir bölümü özel olarak seçilmiş olup, dava günü mahkemeden çıkmalarına izin verilmeyen, not almaları serbest bırakılırken duyduklarını haberleştirmelerine yasak getirilen bir grup gazeteci tarafından izlenebildi.