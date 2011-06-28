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EROL EVCİL TUTUKLANDI İZMİR (A.A)

28 Haziran 2011 19:05

-EROL EVCİL TUTUKLANDI İZMİR (A.A) - 28.06.2011 - Bursa İnfaz Savcılığının Nesim Malki cinayeti davasıyla ilgili cezaevinde kalması gereken süre bulunduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkardığı Erol Evcil, tutuklanarak Buca Kırıklar Cezaevine gönderildi. İzmir Adliyesine avukatları ve yakınlarıyla gelerek, burada hakkındaki işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Evcil, yaklaşık 5 saat kaldığı adliyede yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.  Bursa İnfaz Savcılığının, Evcil hakkında Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandığı ve hüküm giydiği davada cezasının eksik hesaplandığı ve cezaevinde kalması gereken süresi bulunduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Evcil'in 341 gün eksik ceza yattığı öğrenildi. Erol Evcil'in avukatları, müvekkillerinin Bursa İnfaz Savcılığının mahsuptaki yanlış hesaplamadan dolayı cezaevine götürüldüğünü belirterek, karar karşısında gerekli hukuki işlemleri başlatacaklarını ve itirazda bulunacaklarını kaydetti. Dosya üzerinde yapılan işlemlerin ardından adliyeden çıkarılarak polis aracına bindirilen Evcil, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Evcil, yakınlarından cezaevine giyecek getirmelerini istedi.

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