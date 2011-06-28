-EROL EVCİL TESLİM OLDU İZMİR (A.A) - 28.06.2011 - Erol Evcil'in Bursa İnfaz Savcılığının, Nesim Malki cinayeti davasıyla ilgili cezaevinde kalması gereken süre olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarması üzerine İzmir Adliyesine geldiği öğrenildi. İzmir Adliyesi Karakolu'nda halen bekletilen Erol Evcil'in, Bursa İnfaz Savcılığı tarafından hakkında ''yakalama kararı'' çıkarılması üzerine, İzmir'de savcılığa başvurduğu bildirildi. Bursa İnfaz Savcılığının, Evcil hakkında Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olarak yargılanarak hüküm giydiği davada, cezasının eksik hesaplandığı ve cezaevinde kalması gereken süresi bulunduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkardığı öğrenildi. Evcil'in İzmir Adliyesi'ne gelerek avukatları aracılığıyla bu karara itirazda bulunduğu, İzmir ve Bursa infaz savcılıklarının konuyla ilgili yazışma yaptığı ve ceza hesaplamasının yeniden yapılması nedeniyle karakolda bekletildiği kaydedildi. Evcil'in Bursa İnfaz Savcılığından gelecek yazı doğrultusunda serbest bırakılacağı veya cezaevine konulacağı öğrenildi.