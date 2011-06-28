T24 LogoT24 Logo
Gündem

EROL EVCİL TESLİM OLDU İZMİR (A.A)

28 Haziran 2011 18:30

-EROL EVCİL TESLİM OLDU İZMİR (A.A) - 28.06.2011 - Erol Evcil'in Bursa İnfaz Savcılığının, Nesim Malki cinayeti davasıyla ilgili cezaevinde kalması gereken süre olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarması üzerine İzmir Adliyesine geldiği öğrenildi. İzmir Adliyesi Karakolu'nda halen bekletilen Erol Evcil'in, Bursa İnfaz Savcılığı tarafından hakkında ''yakalama kararı'' çıkarılması üzerine, İzmir'de savcılığa başvurduğu bildirildi. Bursa İnfaz Savcılığının, Evcil hakkında Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olarak yargılanarak hüküm giydiği davada, cezasının eksik hesaplandığı ve cezaevinde kalması gereken süresi bulunduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkardığı öğrenildi. Evcil'in İzmir Adliyesi'ne gelerek avukatları aracılığıyla bu karara itirazda bulunduğu, İzmir ve Bursa infaz savcılıklarının konuyla ilgili yazışma yaptığı ve ceza hesaplamasının yeniden yapılması nedeniyle karakolda bekletildiği kaydedildi. Evcil'in Bursa İnfaz Savcılığından gelecek yazı doğrultusunda serbest bırakılacağı veya cezaevine konulacağı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24