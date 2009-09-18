Erol Evcil tahliye edildi

Türkeş: Mahkeme çelişki içindedir

Evcil, oy çokluğu ile tahliye edildi

Yargıtay'da 2 kez bozulmuştu

Erol Evcil, ömür boyu hapse çarptırılmıştı

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, 74 aydır tutuklu bulunan sanık Evcil'in tahliyesine oy çokluğu ile karar verdi. Heyet, ayrıca, davanın diğer sanıkların Burhanettin Türkeş, Oğuz Işıklı ve Mücahit Çakal'ın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.Erol Evcil'in de 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan yargılandığı Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Ocak 2008'de 5 sanık hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ömür boyu, bir kişi hakkında ise 'adam öldürmeye yardım etmek' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.Erol Evcil'in avukatı Kemal Kumkumoğlu verilen bu karara da itiraz etmiş, itirazı değerlendiren Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, davayı 'soruşturma eksik yapılmıştır' gerekçesiyle sanıklar lehine bozmuştu.Nesim Malki cinayetiyle ilgili dava Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden devam edildi. Saat 14.00'te yapılan duruşmaya tutuklu sanıklardan Erol Evcil, Burhanettin Türkeş, Oğuz Işıklı ve Mücahit Çakal katıldı.Erol Evcil, Kandıra F Tipi Cezaevi'nden gelmesi nedeniyle duruşmaya 15 dakika geç girebildi. Duruşmada sanıklar Türkeş, Işıklı, Çakal ve Evcil yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan Burhanettin Türkeş, duruşmanın başından beri Nesim Malki'yi öldürdüğü iddiasıyla tetikçi suçlamasıyla yargılandığını ve ceza aldığını, ardından bozulup, gelen davada bu kez azmettirici olduğunu, dolayısıyla mahkemenin de kendi içinde bir çelişkiye düştüğünü öne sürdü.Türkeş, "Malki'yi niye öldüreyim. Ben onunla ticaret yapıyordum. O benim için bir velinimetti. Hakkımdaki Erol Erkohen'i gasp ettiğim iddiaları ise tamamen uydurmaca. İstanbul'da emniyetinde görev yapan Adil Serdar Saçan, gözaltına aldığı Erkohen'i sorgularken, benim kendisine 'Malki'yi öldürdüm. Seni de öldürürüm' dediğini iddia etmiş. Bunun üzerine ben Erol Erkohen'in parasını da gasp eden kişi olarak yargılanıyorum. Adımız çıktı dokuza inmiyor sekize" dedi.Mahkeme heyeti Erol Evcil'i cezaevinde 74 aydır tutuklu bulunmasını dikkate alarak oy çokluğu ile tahliyesine karar verdi.Mahkeme Başkanı Ergün Kurdak ve üye hakim Serhat Erbaş tahliye yönündeki görüşüne karşın üye hakim Aziz Çağlar muhalif kaldı. Daha önceki iki duruşmada, mahkeme başkanının tahliye istemine diğer iki hakim üye karşı çıkıyordu.Mahkeme diğer sanıkların tahliye istemini kabul etmedi.Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen Erol Evcil, tetikçisi oldukları iddiasıyla Burhanettin Türkeş ve Şükrü Elverdi hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası kararı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından Yeni TCK uyarınca bozuldu.Yargıtay kararında, yerel mahkemenin kararının yeni TCK'ya göre yeniden değerlendirilmesi, 'tetikçi' olarak ceza verilen Burhanettin Türkeş'in 'azmettirici' olarak yargılanmasını istedi. Cinayet suçundan beraat eden Emin Menge ve Mücahit Çakal hakkındaki karar Menge'nin 'Cinayete yardım etme', Çakal'ın 'cinayet' suçundan yargılanması istenerek bozuldu.Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin ilk bozma kararı ardından dava, yeniden Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, son olarak 7 Ocak 2008'de yapılan duruşmada, 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan yeniden yargılanan işadamı Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın ömür boyu hapse, 1 sanığın da 'Adam öldürmeye yardım etmek' suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.Evcil'in 'yağma' suçundan 10 yıl, Burhanettin Türkeş'in ise 'gasp' suçundan ayrıca 11 yıl 4 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırıldığı davada, ömür boyu hapis cezası verilen tutuklu sanık Oğuz Işıklı dışındaki 4 sanık hakkında yakalama emri verilmişti.