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Erol Evcil cezaevine girdi

Erol Evcil'in, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu iddiasıyla hakkında verilen 6 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşmişti

19 Nisan 2015 10:44

Erol Eşrefoğlu (Evcil), örgüt kurduğu iddiasıyla hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İzmir'de cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol Eşrefoğlu'nu (Evcil) Foça ilçesindeki yazlığında bulunduğunu belirledi. Ekipler Erol Eşrefoğlu'nu evden alarak Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Erol Eşrefoğlu, işlemlerinin ardından Şakran'daki Aliağa Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki cezaevine götürüldü. 

Erol Eşrefoğlu'nun, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu iddiasıyla hakkında verilen 6 yıl 8 ay hapis cezasının kesinleşmesi sonrası çıkarılan yakalama kararı üzerine cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

 

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