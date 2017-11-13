Erol Erdal Alkan’ın Menajeri olduğu iddia edilen Özkan Doğan konuştu

MEC Danışmanlık Şirketi'nin ortaklarından Özkan Doğan Dordrecht'ten milli takıma çağrılan Erol Erdal Alkan'ın menajerliğini MEC Danışmanlık Şirketi'nin (Metin Korkmaz ve Özkan Doğan) yapmadığını savundu.

Özkan Doğan, "Bu bilgi transfermarkt adlı siteden alınmış ama futbolun bilgi bankası orası değil. Bu sadece taraftarların bilgi aldığı bir site. Herkesi herkesle eşleştirebilirsin. Kimseden bilgi almadan bize iftira atılması doğru değil" diye konuştu.

A Spor'un haberine göre Erol Erdal Alkan'ın menajerliğini Zühre Yalçın isimli biri yapıyor. Aynı isim Feyenoord forması giyen Bilal Başacıkoğlu'nun da menajeri.