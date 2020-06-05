Erol Bulut: Yabancı sayısının serbest olmasından yanayım

Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, tartışılan yabancı kuralıyla ilgili "95 yılında Türkiye'ye geldim, o günden bugüne hiçbir şey değişmedi. Sayı 6 oluyor, 4 oluyor, ama hiçbir şey değişmiyor. Ben açıkçası serbest olmasından yanayım" dedi.

Bu sene Alanyaspor ile devam edip etmeme kararının Fenerbahçe ve başka kulüplerin teklifine bağlı olup olmadığına ilişkin değerlendirmede bulunan Bulut, "Fenerbahçe ne istediğine, nasıl bir planlama yaptığına yönetimleri karar verecek" şeklindeki beyanına da açıklama getirdi.



Bulut, "O açıklamamın yanlış anlaşılabileceğini söyledim. Sonuçta her kulübün kendince planlama yapması lazım. Bu Fenerbahçe olsun, Trabzon olsun, Alanyaspor olsun veya başka bir takım olsun planlamalarını o doğrultuda yapmaları gerekiyor.



Tabii ki teknik direktörü veya yeni gelecek teknik direktörüyle, gelecek futbolcular, gidecek futbolcular planlamasının zamanında yapılması gerekiyor. Ben de zaten planlamanın erken yapılmasından yanayım. Ama bu demek değil ki Alanyaspor ile devam etmeyeceğim veya başka bir takıma gideceğim. Benim söylediğim net ve açık, gelen teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Çünkü kariyer planlamamda önemli bir rol oynayacak" diye konuştu.

"Önemli olan altyapıya yatırım yapmak"

Bulut, Türk futbolunda sık sık tartışılan ve yeniden gündeme gelen yabancı kuralıyla ilgili de sayının önemli olmadığını, altyapıya önem verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "95 yılında Türkiye'ye geldim, o günden bugüne hiçbir şey değişmiyor. 6 oluyor, 4 oluyor.



Ben açıkçası serbest olmasından yanayım. Belki herkes kızacak 'Genç çıkmayacak' diye ama genç zaten o şekilde çıkmaz, diğer şekilde de çıkmaz. Önemli olan alt yapıya doğru yatırımı yapmak, doğru işler üzerinde çaba sarf etmek, altyapıların da antrenman planlamasını değiştirmek gerektiğini düşünüyorum.



Hocaları olsun, ekipmanları olsun, onların hepsinin eksik olmasından dolayı altyapıdan zaman zaman iyi futbolcularımız çıktığında onları da Avrupa'ya gönderdiğimizde, 'Aa işte oluyor' demek ki oluyor. Ama yatırım, ne kadar yatırım yapılıyor. İşte artı iki olunca en büyük sıkıcı taraf o artı iki olması. 12 artı 2 ama o 2 tribünde oluyor.

"Yerli oyuncuların da kendini zorlaması lazım"

Büyük takımlarda büyük rakamlar, Anadolu takımlarında da 1-2 milyonlar konuşuluyor. 1-2 milyon tribünde oturuyor, bana bir faydası olmuyor. O zaman o 1-2 milyonu altyapıya harcasam belki gelecek 10 seneyi kurtaracağım. Onun planlamasını yapmamız gerekiyor. Evet, sayı düşüyorsa doğru düşmesi gerekiyor. Şu an 14 olması gerekmiyor, 10 yap ama o 10'un hep oynayabilme şansı olsun.



Yerlinin de kendini biraz zorlaması lazım. 'Biz oynayacağız' kafasına girmemesi lazım. Şu anda iyi bir gidişat var. Diğer taraftan da kısıtlı olduğu zaman yerlinin fiyatı iki katına çıkıyor, geçmişte yaşadık. Onu da iyi kontrol edebilmek lazım. Çünkü kulüplerin ekonomik durumu ortada zaten bu Covid-19 ile daha da zora gidiyor. O yüzden her şeyi iyi düşünüp planlamak lazım."