Erol Bulut ve Serdar Aziz'den beIN Sports'a tepki: Fenerbahçe'ye adil olmayan bir durum uygulanmakta

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve savunma oyuncusu Serdar Aziz, BB Erzurumspor mücadelesi öncesinde yaptıkları açıklamalarla yayıncı kuruluş olan beIN Sports'a tepki gösterdi.

"Son iki günde Fenerbahçe ailesine, adil olmayan bir durum uygulanmakta" diyen Erol Bulut, "Yayıncı kuruluşun tarafsız ve adil olması gerektiğini düşünmekteyiz ama hiçbir durumda bunu görmemekteyiz. Şu an burada mecburiyetten konuşuyoruz. Yayıncı kuruluşun tavrı bizi üzmektedir. Maça gelecek olursak, buraya gelişimiz son aldığımız galibiyetlere bir galibiyet daha eklemek. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz camia olarak cevabımızı sahada vereceğiz"

Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Serdar Aziz de yayıncı kuruluşu eleştirerek, "Sezon başından beri yayıncı kuruluşun bizle alakalı neler yapmak istediğini anlamış değiliz. Bizim sadece beklediğimiz adil ve tarafsız bir yayın bekliyoruz. Biz camia olarak cevabımızı sahada vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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