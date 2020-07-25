Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki sözleşmesinin detayları belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör olarak anlaştığı belirtilen Erol Bulut'un sözleşme detayları da belli oldu.

Ajansspor'un haberine göre, Erol Bulut ile Fenerbahçe 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak. 45 yaşındaki teknik adam sarı lacivertli takımdan yıllık 800 bin Euro alacak. Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut'u tercih etmesinde disiplinli, genç, başarıya aç ve camiayı tanıması etkili oldu.

Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile 29 Temmuz'da Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile karşılaşacak. 45 yaşındaki teknik adam final maçından sonra Akdeniz ekibine veda ederek Fenerbahçe'nin başına geçecek.