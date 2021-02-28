Erol Bulut'tan rotasyon açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçına sürpriz bir 11'le çıktı. Bulut değişiklikleri "Bugünkü tercihimiz bu şekilde oldu" diye açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçı 11'ini Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi, Mesut Özil, Thiam olarak belirledi.

Bulut, kadroya Caner Erkin, İrfan Can Kahveci gibi isimleri almazken; Trabzonspor karşısında da Szalai'ye sol bekte görev verdi. Bulut ayrıca, Ozan Tufan ve Enner Valencia'ya ilk 11'de şans vermedi.

Erol Bulut, Trabzonspor maçı 11 seçimini karşılaşma öncesi yayıncı beIN Sports'a değerlendirirken, "Ekiple birlikte bu maç için bu kadroyu tercih ettik. Kadro, maçtan maça değişebiliyor. Bugünkü tercihimiz bu şekilde oldu" ifadelerini kullandı.