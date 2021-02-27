Erol Bulut'tan ön liberoya Sosa hamlesi

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşma öncesinde Luiz Gustavo krizi sürüyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun yerini doldurmakta zorlanan Erol Bulut'un, Brezilyalı oyuncu yerine o bölgede Jose Sosa'yı oynatmayı düşündüğü belirtildi.

Geçen yıl Trabzonspor formasıyla ön liberoda 7 maça çıkan ve 5 gol atan Sosa'nın Gustavo'nun yetişmemesi durumunda yarın oynanacak maçta bu görevi üstenmesinin beklendiği ifade edildi.

Spor Arena'nın haberine göre, Gustavo'nun yokluğunda Erol Bulut'un defalarca ön liberoda görev verdiği Ozan Tufan'ın bu mevkide istenen verimi sahaya yansıtamazken asıl sorunun onun yokluğunda orta saha direncinin düşmesi olarak belirtildi.

Trabzonspor'un dinamik Nwaakeme, Ekuban, Djaniny, Bakasetas, Edgar, Vitor Hugo'lu kadrosu karşısında orta sahayı Ozan'sız kurmak istemeyen Erol Bulut'un tek alternatifinin ise Sosa olduğu aktarıldı.

Sosa planı

Fenerbahçe oyun sisteminin en önemli aktörü Luiz Gustavo'nn yokluğunu aratmayacak, kadrodaki tek isim olarak Sosa öne çıkıyor. Daha geçen sene Trabzonspor formasıyla ön libero olarak 7 kez forma giyen Sosa, bu maçlarda 5 gol atarak takımını adeta sırtlamıştı.

Geçen yıl 1-1 biten Fenerbahçe maçında da bordo mavi formayla sahada ön libero olarak görev yapan Sosa ayrıca Gaziantep, Başakşehir,Yeni Malatya, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında ön libero olarak görev yapmıştı.

Kariyeri boyunca Serie A'da 11 kez, Türkiye Süper Ligi'nde geçmiş yıllar da dahil edildiğinde 9 kez ön libero olarak sahada yer almıştı.

Trabzonspor, Sosa'nın ön liberoda oynadığı 7 maçta hiç kaybetmedi. Bordo-Mavililer bu maçlarda 3 galibiyet 4 beraberlik alarak 13 puan topladı