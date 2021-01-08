Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-1'lik Alanyaspor galibiyetinin ardından konuştu. Bulut, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtirken, Mesut Özil transferiyle de ilgili konuştu.
Süper Lig’in 17. haftasında Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Oynanan oyundan memnun olduğunu belirten Bulut, “Son 3 maçta maksimum puanı almaktan dolayı mutluyuz. Bunun belirtilerini Gaziantep maçının ikinci yarısında göstermiştik. Onun devamı geldi, o açıdan çok mutluyuz” dedi.
Takımının istatistiklerde topla oynamada Alanyaspor’un gerisinde kalmasıyla ilgili de görüşlerini belirten Erol Bulut, “Bugünkü oyunu seyredenler diyecek ki rakibe %70 topu verdiler. Evet düşüncemiz ilk yarı rakibe topu vermekti topun arkasında durarak. Rakibimiz bizden iki gün fazla dinlenerek maça çıktı, onu da unutmayalım. Biraz daha önde basabilirdik ilk yarıda ama 1-0’ı koruma psikolojisi ağır bastı. Üzüntülü olduğum taraf, yakaladığımız net pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım, tercihlerimizin daha dikkatli olması lazım. Bu anlamda çok pozisyon kaçırıyoruz” ifadelerini kullandı.