Erol Bulut'tan istifa açıklaması

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Erol Bulut'a istifa edip etmeyeceği soruldu. Bulut, "İstifa beklentisi hakkında söyleyeceğim bir şey yok" dedi.

Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erol Bulut'a istifa beklentisi soruldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "İstifa beklentisi hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Şu an 23 puanla üçüncü sıradayız. Daha 27 maçımız var. Tabi herkes hocam sen ne diyorsun, ne anlatıyorsun diyecek ama biz yeni bir takımız ve çok eksiğimiz var. 17-18 yeni transferimiz var. Samatta, Perotti gibi eksiklerimiz var. O yüzden bu duruma birlikte girdik ve bu durumdan da birlikte savaşarak çıkacağız” diye konuştu.