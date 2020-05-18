Erol Bulut'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ifadeleri hakkında açıklama: Bende bu özellikler var

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör için aday listesinde ilk sıralarda yer alan Erol Bulut, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Başkan Ali Koç, önceki gün Divan Kurulu'na yaptığı açıklamada, “Türkiye'yi iyi bilen, ya da çok çabuk adapte olabilen, 40-50 yaş arası, ekonomik durumlara uyacak ve takım içinde rekabeti sağlayabilecek” özellikte bir hoca aradıklarını ifade etmişti.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Erol Bulut, “Sayın Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunda konuşurken herkesin aklına Erol Bulut geldi, beni bağdaştırdı ama başkalarında da bu özellikler var. Tabii bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Aytemiz Alanyaspor ile süren bir sözleşmem var. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Saygı ve disiplinin olmadığı yerde başarı da zor olur” dedi.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, kemerleri sıkma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, yeni transfer edeceği yabancı oyuncularda yıllık ücret olarak üst sınırı 2 milyon Euro olarak belirledi.

Takımda sözleşmesi bitecek ve yeni transfer edilecek oyunculara artık yüksek rakamlar ödenmeyecek. Yeni yapılacak kontratlarda artık 3 milyon Euro'luk maaşlar verilmeyecek.