Erol Bulut takımından memnun: İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, takımından memnun olduğunu belirtirken, "Futbolcularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum" dedi.

Bulut, takımın oynadığı oyundan memnun olduğunu belirtti:

"Futbolcularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Gol pozisyonlarına girdik. Ama daha iyi konsantre olup topu filelerle buluşturabilirdik.

"Yeni gelen arkadaşlarımız iyi performans gösterdiler. Birkaç tanesi tam yüzde yüz durumda değil. Ama genel olarak bugünkü performanstan memnunum.Üçüncü bölgede yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Oralarda hala biraz daha arayış içerisindeyiz.

"Birçok futbolcumuz kamp döneminde aramızda yoktu. O konuda biraz eksiğiz. Milli maç arasından sonra daha iyi bir seviyede olacağımızı düşünüyorum."