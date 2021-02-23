Erol Bulut için Trabzon maçı köprüden önce son çıkış

Hücümda üretkenlik sorununa bir türlü çare bulamayan Erol Bulut'un, Fenerbahçe'nin bu hafta Trabzonspor'u yenememesi durumunda görevden alıncağı belirtildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Bulut'un takıma oynattığı futboldan yönetim rahatsız. Bazı futbolcular da Bulut'un takımı iyi yönetmediği görüşünde.

Fenerbahçe’nin Trabzon'da kazanamaması halinde Erol Bulut ile yollar ayrılacak. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve yönetimin kararıyla bazı futbolcular da kadro dışı bırakılacak. Göztepe yenilgisine oldukça sinirlenen Başkan Ali Koç'un Belözoğlu'na tam yetki verdiği ve yapılacak hataların hiçbir şekilde karşılıksız kalmaması gerektiğini ilettiği öğrenildi.