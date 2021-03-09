Erol Bulut: Futbolcularımı rahat bıraksınlar, bizi eleştirsinler

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın 80'inci dakikasında sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Pelkas'ın ilk olarak bilincini kaybettiğini ama şu an durumunun iyi olduğunu belirtti. Maçı değerlendiren Bulut, ''Zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldık. İlk yarı iyi oynayarak attığımız 2 gol, atabileceğimiz 3-4 gol vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı 2-0'ın rahatlığı olduğu biraz, rakipe topu bıraktık. Rakip oynadı. Kalemizde 3-4 pozisyon gördük. Görmememiz gereken pozisyon bunlar. Konsantre olmayışımızdan gerçekleşen pozisyonlar oldu. Bu zaman zaman büyük takımlarda maalesef oluyor. Ama ikinci yarıda yine iyi bir mücadeleyle kalecinin hatasından da olsa yakaladığımız 3'üncü gol oldu. 3-0 kazandığımızdan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Bulut, "Galatasaray ile aynı puanda Beşiktaş ile 1-2 puan geridesiniz. Bununla ilgili ne söylersiniz?" şeklindeki soruya ise ''Daha önce cevap vermiştim biliyorsunuz. Beni her zaman eleştirebilirler, eleştiriye açığız ama bel altı olduğu zaman sıkıntılar doğabilir. Her zaman dediğim gibi futbolcularımı rahat bıraksınlar, bizi eleştirsinler. Sonuçta takımın başında ben varsam, ben sorumluyum. Oyundan, skordan. Beni herkes eleştirebilir ama bel altı olduğundan olay farklı bir yere gidiyor'' dedi.

"Deplasmandaki başarıyı iç sahada neden yakalamadı?" şeklindeki soruya da Bulut şu cevabı verdi: ''Deplasmanda daha rahat oynuyoruz. Evimizde o rahatlığı maalesef gösteremiyoruz. Nedenini bizde düşünüp, üzerinde çalışıyoruz. Aynı futbolu evimizde de oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman sıkıntı çekiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz.''