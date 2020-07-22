Erol Bulut, Fenerbahçe'den gelen düşük tekliflere bile "evet" diyecek

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı öne çıkan Erol Bulut'un yıllık 750-800 bin Euro arasında bir teklife bile ‘evet' yanıtı vereceği belirtildi.

Sözcü'den Hamza Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe teknik direktörlüğü için hazır olduğunu ileten Erol Bulut'un yakın çevresine “Mesele Fenerbahçe olunca parayı düşünmem. Armaya hizmet etmek için gelirim. Bu büyük kulüpte futbol oynadım ve ekmek yedim. Teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye bir hizmet borcum var” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Alanyaspor, Bulut'a 1 milyon Euro teklif etmişti.

Başkan Ali Koç'un bu durum karşısında önümüzdeki günlerde kurmaylarıyla görüşüp kesin karar alması bekleniyor.