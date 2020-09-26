Erol Bulut derbiye Luis Gustavo ve Tolga Ciğerci ikilisiyle başlayacak; önlerinde Sosa oynayacak

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un deplasmandaki Galatasaray derbisine orta sahanın merkezinde Luiz Gustavo ve Tolga Ciğerci ile başlayacağı belirtildi. İkilinin önünde Jose Sosa oynayacak.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre deneyimli teknik adam, kondisyon eksiğini büyük ölçüde kapatan Sosa'ya 11'de şans verip liderlik görevinde oynatacak. Bulut hücum organizasyonunda oyun sistemini Arjantinli yıldızın üzerine kuracak, özellikle hücum kurgusunda ve duran toplarda Sosa'dan daha fazla faydalanacak. Öte yandan teknik heyet, Cimbom'un en zayıf noktasını belirledi.

Luyindama'nın pres yapıldığında hata yaptığı, Marcao'nun da arkasına adam kaçırdığı tespit edildi. Sarı-lacivertli futbolcular, her iki oyuncuya pres yaparak hata yapmalarını bekleyecek.