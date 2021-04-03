Erol Bulut ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum, 2 ya da 3 tranferde ekibimin isteği vardı

Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut'un yakın çevresine yaptığı konuşma ortaya çıktı. Bulut'un, "Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Fenerbahçe halen şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var. 2 ya da 3 transferde benim ekibimin direkt isteği vardı" dedi.



1-1 sona eren Beşiktaş derbisi sonrası görevinden ayrılan Erol Bulut, Fenerbahçe ile olan veda sürecini yakın çevresiyle paylaştı.



Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertli takımı 59 puanla ligde 3. sırada bırakan Erol Bulut özellikle şampiyonluk yarışındaki şansları devam ederken sürpriz bir şekilde ayrılmasına dikkat çekti.

İşte Erol Bulut'un o ifadeleri: "Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tutmaya çalıştık ve tuttuk. Puan ortalamamıza bakılırsa da son 4 yılın en iyi ortalamasını yakalamışız.



30 haftaların ortalamalarına baktığınızda son 4 yılın en iyisiyiz. Deplasmanlarda da tarihe geçen en iyi sonuçları almışız. Bir dönem yakaladığımız galibiyet serisi de vardı. Ama sakatlıkları çok arka arkaya yaşadık."

"Transferler biz geldiğimizde yapılmıştı"

"Biz zaten göreve başladığımızda belli transferler gerçekleşmişti. 2 ya da 3 transferde benim ve ekibimin direkt isteği vardı ama onun dışında zaten belli bir liste vardı, ona göre transferler yapıldı. Buna karşın her zaman diyorum iyi futbolculardan oluşan iyi bir kadromuz vardı. Bu kadroyla da hep zirve yarışının içerisindeydik. Kalan 10 haftada da elimizden geleni yapardık."