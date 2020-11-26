Erol Bulut açıkladı; Samatta en az 3 hafta yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Samatta'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Erol Bulut, Süper Lig'in 10. haftasında sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"Kalitemiz belli, 3 puanı alan taraf olacağız"

Erol Bulut'un açıklamalarından satır başları şöyle: "Tabii ki eksiklikler her iki takımda da var. Sakatlıklar, cezalılar oluyor. Elimizdeki futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu haftada elimizden gelen en iyisini yaparak 3 puanı alarak ilerlemek istiyoruz.



Herkes Fenerbahçe'nin transferini konuşuyor ama Beşiktaş ve Trabzonspor'a baktığımızda 12-13 transfer yaptı. Herkes performansı ve kaliteyi yükselmeyi düşünerek transfer yapıyor. Bizim kalitemiz belli, biz üzerine koymaya çalışıyoruz. Bu hafta iyi bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah 3 puanı alan taraf biz olacağız.

"Samatta'nın sakatlığı"

Samatta'yı biz maçta 60 dakika oynattık. Hafta sonu olan maçı düşünerek oyundan aldık. Ama maalesef sakatlığı ile ilgili 3-4 haftalık bir sorun yaşayacağız. Bizim için çok değerli. İhtiyacımız olan bir futbolcu. İnşallah kısa zamanda sahalara dönecektir."