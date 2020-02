Erol Bulut: "Hedef ilk 10 ve 43 puanın üzerine çıkmak"

\"Kayseri\'den en az 1 puan, yapabiliyorsak 3 puan\"

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayserispor karşılaşmasından en az 1 puan alacaklarını ve ligde hedeflerinin ilk 10 sıra olduğunu açıkladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Çalışma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, \"Önemli gün bizim için. İkinci sırada çifte bayram yaşamak tabii ki çok güzel bir şey. Hem bizim hem taraftarımızın, hem de kulübümüzün adına ve futbolcularımızın adına. İyi bir maç oldu bizim için. Göztepe maçını göz önünde bulundurursak, orada oynadığımız futbola bakarsak üzerine koyarak Fenerbahçe maçında oynadık. Bu açıdan çok güzel ama yine de iyi giden maçta da hatalarımızı görmemiz gerekiyor. Yaptığımız bireysel hatalarımız fazla. Nitekim ondan dolayı da rakip Fenerbahçe birkaç pozisyon buldu. O hataları daha asgariye indirmemiz lazım. Basit hatalar yapmamamız lazım. Onun dışında istediğimiz ikinci yarıda kompakt oyunumuzu, hızlı atağa çıkışımızı iyi gerçekleştirdik. Nitekim o şekilde de golümüzü bulduk. İyi defans yaptık, takım iyi çalıştı. Sonuçta istediğimiz 3 puanı almış olduk\" dedi.

\"HEDEF İLK 10 VE 43 PUANIN ÜZERİNE ÇIKMAK\"

Malatyaspor\'daki görevini sonuna kadar yerine getireceğini kaydeden Bulut, \"Hedeflerim var ve o hedeflerimi geçen sene burada başlayarak devam ettiriyorum. Bu sene de hedefimiz var. O hedefleri inşallah istediğimiz şekilde sezon sonunda başaracağımızı düşünüyorum. Hedefimiz ilk 10\'da olmak. İşte onun daha iyisini yapabiliyorsak yapmaya çalışacağız tabii ki ama hedef ilk 10 ve 43 puanın üzerine çıkmak. O açıdan çalışıyoruz, her gün üzerine koymaya çalışıyoruz. İnşallah haftalar geçtikçe Evkur Yeni Malatyaspor daha iyi konuma gelecektir. Eksikliklerimiz var, geç gelen arkadaşlarımız var. Daha önce söyledim; 4 - 5 hafta sonra bu takım çok daha farklı yerde ve daha farklı futbol oynayacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

TRANSFER DEĞERLENDİRMESİ

Sarı- kırmızılı takıma yeni gelen transferleri değerlendiren Bulut, \"Aleksic olsun, Donalt olsun, Guilherme olsun bunlar zaten benim listemde geçen sene devre arasında da vardı. O zaman bu transferleri gerçekleştiremedik maalesef. Şimdi nasıl oldu? İstediğimiz futbolcular uyum süreci çok fazla uzun sürmedi bazı arkadaşlarımızla o mutlu verici. Tabii bu arkadaşlar uzun zaman bir arada oynadıkları sürece daha iyi konuma geleceklerdir. Tabii ki Azubuike\'nin gidişi evet, bir yandan iyi bir futbolcumuzu kaybetmiş olduk ama sonuçta menfaatleri doğrultusunda oldu bu. Her transfer bir şekilde gerçekleşebilir. Çünkü sonuçta bu bir ticaret ve her futbolcu fiyatını bulduğunda satılabiliyor ama yerini doldurmamız gerekiyor. Biz yerine biraz olsun doldurduk ama yine 1- 2 transfer yapmayı düşünüyoruz\" ifadelerine yer verdi.

\"KAYSERİ\'DEN EN AZ 1 PUAN, YAPABİLİYORSAK 3 PUAN\"

Bir gazetecinin \'Geçen sezon Süper Lig\'e yeni çıkan Yeni Malatyaspor\'da hiç kimseye haber vermeden takımı terk eden Ertuğrul Sağlam\'ın yeni takımı Kayserispor\'la bu hafta karşı karşıya geleceklerini ve ne hissettiklerini\' sorması üzerine ise Bulut şu yanıtı verdi:

\"Valla eski konulara ben girmek istemiyorum. Sonuçta ben bir göreve başladım, kabul ettim, neler başarabileceğimizi ben o dönemde bu takımda neler değiştirebileceğimi iyi biliyordum. Takımıma güvendim, kendime güvendim, ekibime güvendim ve her zaman bir lafım vardır; sonuna kadar burada olacağım. Elimizi taşın altına koyduk Allah\'a şükürler olsun istediğimiz hedefe sonunda ulaştık. Benim için normal bir maç. Maça çıkıp istediğimiz şekilde en az 1 puan, yapabiliyorsak 3 puanı alıp Malatya\'ya dönmek istiyoruz.\"

