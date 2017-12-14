Erol Bulut: "Galatasaray karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 16\'ncı haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor, ligin 16\'ncı haftasında pazar günü sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri\'nde sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, ardından taktik çalışıp çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut, iyi oynamalarına rağmen maç kazanamadıklarını belirterek, \"Haftalardır deplasmanda ve kendi evinde daha baskılı top oynayan bir Yeni Malatyaspor var. Öte yandan puan alıyoruz ama istediğimiz puanları alamıyoruz. Maalesef bunların nedenleri var. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında herkesin malumu verilmeyen bir penaltımız var. Son oynadığımız Göztepe maçında üstün oynamamıza rağmen konsantrasyon eksikliğinden dolayı 3 duran toptan gol yedik. 8 haftada hiç yemediğimiz golleri bu maçta duran toplardan yedik. Maçın geneline baktığımızda rakibe göre daha üstün oynayan bir Yeni Malatyaspor vardı. 2 gol attık ama kalemizde 3 gol gördük. O maçta da verilmeyen bir penaltı pozisyonumuz var. İstemediğimiz bir sonuçla mağlup olduk\" dedi.

Bulut, Galatasaray karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade ederek, \"Elimizdeki mevcut kadroyla bu maçlara en iyi şekilde hazırlanarak istediğimiz oyunu sahada sergilemeye çalışacağız. Galatasaray ve Kayserispor maçlarından puanlarla ayrılmak istiyoruz. Ne kadar puan alabilirsek o kadar iyi. Sonrasında yapacağımız devre arası transferlerle ikici yarıya daha güçlü bir Yeni Malatyaspor olarak sezona başlayacağız\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Nurettin Soykan Tesisleri

- Erol Bulut\'un konuşması

- Antrenmandan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

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