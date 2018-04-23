Erol Bulut: "Biz bugün Beşiktaş'a değil, farklı kişilere kaybettik"

\"Hakemlerimiz maçı bir daha izlesin\"

Ali DANAŞ - İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig 30\'uncu hafta maçında Beşiktaş kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, \"Beşiktaş\'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Ancak biz bugün Beşiktaş\'a değil, farklı kişilere karşı kaybettik. Bu maçı bir daha izlemeliler\" ifadelerini kullandı.

81\'inci dakikada yapılan Doria değişikliğinin oyuna etki edip etmediği ile ilgili gelen bir soruya Bulut, \"Golü Doria nedeniyle yediğimizi düşünmüyorum. Beşiktaş baskılı oynuyordu. Kaliteli bir takımla oynuyorsunuz. Adriano iyi bir orta yaptı. Talisca bu pozisyonlarda iyi vuruyor. Öncesinde yine böyle bir pozisyonda vurmuştu ve ben buna önlem almak istemiştim ama sonuçta gol oldu\" yanıtını verdi.

\"HAKEMLERİMİZ MAÇI BİR DAHA İZLESİN\"

Murat Yıldırım ile Ricardo Quaresma arasındaki pozisyonu değerlendiren Bulut, pozisyonun kırmızı kart olmadığını söyleyerek, \"Maçı bir 90 dakika daha hakemlerimiz izlesin. Başka bir şey demiyorum\" dedi.

Kulübün mali sıkıntılarıyla ilgili olarak da konuşan Erol Bulut, \"Biz buraya bazı sıkıntılarla geldik. Ben geldiğimde ne olursa olsun sonuna kadar burada olacağımı söyledim. Zorluklar yaşıyoruz. Anadolu kulüplerinde bu sıkıntılar yaşanabiliyor. Ben, teknik ekibim ve futbolcular hiçbir zaman çalışmayı bırakmadık. Burada puan almaya çalıştık. Şampiyonluk yolunda ilerleyen güçlü bir ekip vardı sonuçta karşımızda. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama olmadı\" diye konuştu.

Medipol Başakşehir ile ilgili olarak, \"Ligin şampiyonluk adayıyla oynuyoruz\" cümleleri hatırlatılan Bulut, \"Başakşehir\'i yenmiş olsaydık ne olacaktı? Evkur Yeni Malatyaspor sahaya çıktığında en az bir puan için çıkıyordur. Maçı kazanırız, kaybederiz o maç sonunda belli olur. Ama tekrar söylüyorum, Evkur Yeni Malatyaspor sahaya her zaman bir puan için çıkıyordur\" diyerek sözlerini noktaladı.

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- Erol Bulut\'un açıklamaları