Erol Bilgin Avrupa Halter Şampiyonu oldu

T24- Belarus'un başkenti Minsk'te 40 ülkeden 200 haltercinin katılımıyla dün başlayan Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde, 62 kiloda Erol Bilgin, koparmada kaldırdığı 139 kiloyla Avrupa Şampiyonu oldu.

Geçen yıl Romanya'da 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Erol Bilgin, koparmadaki ilk hakkında 133 kiloyu kaldırdı. İkinci hakkında 137 kiloyu kaldırarak altın madalyayı garantileyen Bilgin, son hakkında 139 kiloyu kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Bu sıklette yarışan diğer Türk haltercisi Bünyamin Sezer, koparmada kaldırdığı 135 kiloyla gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Bünyamin Sezer ilk hakkında 131 kiloyu kaldırdıktan sonra, ikinci hakkında 135, son hakkında ise 136 kiloyu kaldırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu sıklette üçüncülüğü ise tartı dezavantajıyla ev sahibi Beleruslu sporcu Henadzi Makhveyenia, 136 kiloyla aldı.