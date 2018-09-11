Erol Bedir: "Yabancı futbolcu tartışması suni gündem"

İLYAS KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)

Kayserispor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, yabancı sayısının tartışılmasının suni gündem olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Göztepe\'ye konuk olacak olan Kayserispor hazırlıklarına devam etti. Cristian Sapunaru milli takım kampında olması nedeniyle antrenmanlara katılmadı. Sakatlığı devam eden Sakıb Aytaç ve Osmanlıspor ile oynanan hazırlık maçından sonra sol dizinde hafif ağrı hisseden Deniz Türüç düz koşu yaptı. Sarı-Kırmızılı takımın Kadir Has Tesisleri\'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde yaptığı antrenmanı izleyen başkan Erol Bedir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bedir, \"Bir önceki hafta Fenerbahçe\'yi güzel bir oyuna 3-2 mağlup ederek 3 puan almıştık. Bu maçtan puan çıkaramazsak o galibiyetimizin pek bir anlamı kalmayacak, sadece tatlı bir hatıra olarak kalacak. Ancak Süper Lig\'de hatıralara yer yok. Dolayısıyla biz üzerine koymak, bir sonraki haftaya ciddi bir iddia taşımak istiyoruz. Göztepe maçında eğer her şey istediğimiz gibi olursa zaferle Kayseri\'ye döneriz. İnşallah kazanmaya gidiyoruz\" diye konuştu.

\"YABANCI SAYISINDAN DAHA ÖNEMLİ SORUNLAR VAR\"

Yabancı oyuncu sayısı hakkındaki bir soruyla ilgili Erol Bedir, \"Türk futbolunda tartışmamız gereken çok başka konular var. Sisteminizi kurar, kurallarınızı koyarsanız, bütçenizi de ona göre ayarlarsanız ki bana göre bırakın yabancı sayısını, kısıtlamayı ve yabancı oyuncu sınırlandırmasını kaldırmak lazım. İsteyen istediği yerde, istediği futbolcuyu en uygun şekilde alsın. Ama çıkacak olan yasayla birlikte kulüp, ülke menfaatleri dışında olmasın. Katar\'da kazanıldığı gibi Türkiye\'yi emekli olup da para kazanmaya gelen futbolcu gibi gezen insanların yeri olmaktan kurtaralım. Yoksa yabancı rakamını herhangi bir şekilde telaffuz etmek kimseye bir şey kazandırmaz. Çünkü hiçbir bilimsel geçerliliği yok. Yabancı sayısının tartışılmasının suni gündem olduğunu düşünüyorum. Zaten o konuda bir tartışma da yok. Türkiye Futbol Federasyonu\'nda ya da Kulüpler Birliği\'nde yabancı sayısı ile ilgili bir çalışma yok. Türk futbolunun bütün meseleleri konuşulmalı.\"

FOTOĞRAFLI

