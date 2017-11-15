Erol Alkan, Milli Takım sürecini anlattı: Maça kadar kulaklarımı kapamıştım, kendimi ispatlamak istiyorum

Uzun süredir tartışılan Milli oyuncu Erol Erdal Alkan kendisi ile ilgili yaşananları ve birçok konuyu anlattı. Alkan, "Çıkan haberleri, hakkımda söylenenleri hiç umursamadım. 5 dakika da olsa 10 dakika da olsa oynamayı bekliyordum. Hiç şans bulamayınca çok üzüldüm. Maça kadar kulaklarımı tamamen kapamıştım" dedi.

Habertürk'e konuşan Alkan'ın açıklamaları şöyle:

''Benim babam Türk, annem ise Surinamlı. Ama ben her zaman kendimi Türk gibi hissettim. Hollanda’da çok fazla benim gibi Surinamlı veya melez oyuncu var. Birçoğu da Hollanda Milli Takımı’nı tercih ediyor. Kluivert, Lens, Seedorf ve niceleri. Benim hayalim ise hep Türkiye için oynamak oldu.

Genç takımlarda hep milli formayı giydim. Türkçe’yi iyi öğrenebilmek için Hollanda’daki okulumun yanı sıra özel Türkçe eğitimi aldım. Ben ülkemi çok seviyorum.''

"Hep bu anı bekliyorum"

''Ben Türkiye’yi çok seven bir insanım. Her zaman hayalim de bir gün Milli Takım formasını giymekti. Genç takımlarda oynarken hep bu anı bekliyordum.

Davet geldiğinde mutluluktan havalara uçtum. Çok heyecanlandım. Sonunda küçüklüğümden beri hayalim olan şey gerçek olacaktı. Maça kadar sık sık menajerim Yalçın Zöhre ile konuştuk.

Çıkan haberleri, hakkımda söylenenleri hiç umursamadım. 5 dakika da olsa 10 dakika da olsa oynamayı bekliyordum. Hiç şans bulamayınca çok üzüldüm. Maça kadar kulaklarımı tamamen kapamıştım.

Ama hiç oynayamayınca hem kendimi ispatlayıp eleştirilere cevap veremediğim için hem de hayalim şimdilik eksik kaldığı için çok üzüldüm. Ben genç takımlarda çok maç yaptım. Şimdi de en üst seviyede forma giyip kendimi ispatlamak istiyorum.''

"Spekülasyonlarla ilgilenmiyorum"

''3 ay önce Yalçın Zöhre ile buluştuk birkaç defa. 2 defa ofisine gittim. Futbolumdan fiziki durumuma, psikolojik durumumdan gelecek planlamama kadar her şeyi konuştuk.

6 ay veya 1 yıl daha Hollanda’da devam etmem gerektiğine karar verdik. Sene başında bazı Türk ve Belçika takımları beni istediler. Kariyer planı çizdik. Ben kendime güveniyorum. Spekülasyonlarla ilgilenmiyorum. Tüm bunları da arkada bırakıp önüme bakmak istiyorum.

Tüm teklifleri inceledik fakat Hollanda’da kalıp performansımı arttırmaya menajerimle beraber karar verdik. Yorumu Türk halkına bırakıp kariyer hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ben Türk halkını ve Türkiye’yi çok seviyorum. Onların da beni zamanla seveceğine inanıyorum.''