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Eroinli 'yaprak dolması'

25 Nisan 2009 19:53

Macaristan sınır muhafızları, Almanya plakalı bir Tır'da yaprak dolması kavanozlarının içinde 25 kilo eroin buldu.

Romanya sınırındaki Nagylak kapısından ülkeye giriş yapan Tır'ın Türk şoförünün tutuklandığı bildirildi. Tır'ın Türkiye'den aldığı yükünü Hollanda'ya götürmekte olduğu, sınır kontrolünde köpeklerin yardımıyla yaprak dolması kavanozlarında piyasa değeri 1,5 milyon dolar olan 25 kilo eroin bulunduğu belirtildi.

Macar yetkilileri, ilk kez bu şekilde uyuşturucu kaçırılmaya çalışıldığını gördüklerini söylerken, araca el konulduğu bildirildi. (aa) 
 

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