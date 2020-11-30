Eroinle yakalanan Ayşe Dırla tutuklandı

Konya'da polis ekiplerinin operasyonunda, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla'nın bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirildi.

Ayşe Dırla ve yanındaki dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Murat Hanlı, gözaltına alındı. 900 gram eroinle yakalanan Ayşe Dırla ve yanındaki dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Murat Hanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dırla, Kadir Şeker'in 'kurtardığı' kadın

Ayşe Dırla, üniversite öğrencisi Kadir Şeker'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla'nın 'imam nikahlı eşi' olduğunu söyledi.

Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmişti.