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Eroinle yakalanan Ayşe Dırla tutuklandı

30 Kasım 2020 18:09

Konya'da gece yarısı polis tarafından araca düzenlenen operasyonda 900 gram eroinle yakalanan Ayşe Dırla (35) ve Murat Hanlı (26) tutuklandı.

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