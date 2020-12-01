Eroinle yakalanan Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı: Kadir Şeker'i suçlamadığım için bu ihbarlar yapılmış olabilir

Sevgilisi Murat Hanlı ile yaklaşık 1 kilo uyuşturucuyla birlikte yakalanan ve ardından tutuklanan Ayşe Dırla 'nın ifadesi ortaya çıktı. Dırla, “Kadir Şeker davasında tanık olarak bulunuyorum. Bu davada Kadir’i suçlamadığım için olayda ölen Özgür Duran’ın annesi bu ihbarları yapmış olabilir” dedi.

Konya'da polis ekiplerinin operasyon yaptığı bir otomobilde 900 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin de üniversite öğrencisi Kadir Şeker’in aralarında çıkan tartışmada öldürdüğü Özgür Duran'n şiddet gösterdiği Ayşe Dırla olduğu öğrenildi.

Ayşe Dırla ile Murat Hanlı yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Ayşe Dırla ifadesinde, “Murat’la birlikte yaşıyoruz. Uyuşturucuyla bir ilgim yok. Murat uyuşturucu bağımlısı. 30 bin liraya Antalya’dan uyuşturucu almış. Duyunca kızdım. Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk” dedi.

Polis yapılan ihbarı da Dırla’ya sordu. Dırla, “Kadir Şeker davasında tanık olarak bulunuyorum. Bu davada Kadir’i suçlamadığım için olayda ölen Özgür Duran’ın annesi (Mübeyyen Güner Dalkılıç) bu ihbarları yapmış olabilir” dedi.

Murat Hanlı ise ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp eroin aldığını belirterek, “Uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satmıyorum” diye konuştu.

Dırla ve Hanlı tutuklandı. Öldürülen Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, dün Ayşe Dırla hakkında suç duyurusunda bulundu.