Eroini sarımsakla saklamaya çalıştılar

İran'dan getirilen eroini Hollanda'ya götürmek isteyen 6 kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların narkotik köpeklerini yanıltmak için eroinlerin arasına sarımsak yerleştirdikleri belirlendi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye sokulan 61 kilo 750 gram eroini taşıdığı belirlenen bir kamyonu takibe aldı.

Narkotik ekipleri, eroinin bulunduğu Necip S'nin kullandığı kamyon ile buna öncülük yaptığı öğrenilen Remzi K. yönetimindeki ikinci kamyonu İkitelli'de durdurdu.

Necip S'nin kullandığı kamyonun yakıt deposuna eklenmiş özel bölmede 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek için eroinlerin arasına sarımsak konulduğu görüldü.

Kamyon şoförleri Necip S. ve Remzi K. gözaltına alındı.

Narkotik ekipleri, uyuşturucu sevkiyatını yönettiği iddia edilen İsmet G. ile uyuşturucu organizasyonunda yer alan Adil D, Abdulsamet A. ve Nevzat G'yi de İstanbul'da yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen 6 kişiden İsmet G, Necip S, Abdulsamet A, Nevzat G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Remzi K. ile Adil D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.