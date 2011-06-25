Eroine yüzde 35 Türkiye zammı!

T24 - Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, eroin trafiğindeki kilit ülke Türkiye'nin operasyonları Batı'da fiyatları yüzde 35 yükseltti.



Türkiye, uyuşturucu trafiğinde adeta kilit ülke konumuna geldi. Birleşmiş Milletler’in (BM) yayımladığı 2011 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre, Afganistan merkezli uyuşturucunun büyük bölümü, Türkiye merkezli olarak Avrupa’ya dağıtılıyor. Buna karşın Türkiye, dünyada uyuşturucu operasyonunda en başarılı ülkelerden biri. Özellikle Türkiye’nin son yıllardaki operasyonları sayesinde uyuşturucu baronları Batı’da sattıkları uyuşturucuya yüzde 35 zam yapmak zorunda kaldılar.



BM raporuna göre uyuşturucunun ana hattı şöyle: İmalat üssü olan Afganistan’dan 2009’da üretilen 115 ton eroin önce İran’a geliyor. Ardından bunun 82 tonu Türkiye’ye geçiyor. Türkiye’den de 65 ton uyuşturucu Avrupa’ya taşınıyor. Bu 65 ton uyuşturucunun ise 60 tonu doğrudan İngiltere, İtalya, Hollanda ve Almanya’ya gidiyor.





En tehlikeli hat



Dünyada uyuşturucuların yüzde 38’i eroinden üretildiği için Afganistan-İran-Türkiye hattı uyuşturucu trafiğinde hayati önemde. Bu hattın kilit noktası Balkanlar. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova ve Sırbistan ile Makedonya ön plana çıkıyor. Türkiye’den gelen eroin bu ülkelerde işleniyor ve Avrupa pazarına sürülüyor.



1998-2009 arasında uyuşturucu trafiği ikiye katlandı. Raporda bunun nedeni olarak extacy’nin yaygın olarak o yıllar arasında piyasaya çıkması gösteriliyor. Raporda İran ve Türkiye üzerindeki yoğun trafiğe rağmen, 2005’ten sonra hızlanan operasyonlarla uyuşturucu ticaretine ağır darbe indirildiği de urgulandı. 2009 yılında Türkiye’de ve İran’da el konulan uyuşturucu miktarı oldukça yüksekti. Ele geçirilen maddelerde ise kokain, kenevir ve haşhaş ağırlıklı durumda. İran 2009 yılında en çok eroine el koyan ülke. 2009’da afyon tarlalarının yüzde 90’ı bu ülkede imha edildi. 2006’da ise bu konudaki lider Türkiye’ydi.



Avrupa’da uyuşturucu üretimini ise genel olarak kenevir, amfetamin ve extacy’ye dayanıyor. Belçika, Hollanda ve Polonya bu konuda merkez ülkeler. BM raporunda yükselen tehdit olarak da hintkeneveri gösteriliyor.



Captagon ve extacy’ye ağır darbe Türkiye, Avrupa’da çok yaygınlaşan captagon ve extacy’de de başarılı operasyonlar yaptı. BM raporuna göre, Türkiye 2009’da 432 bin 513 tabletle extacy operasyonunda en başarılı Avrupa ülkesi. Avrupa’nın ikinci en başarılı ülkesi ise 404 bin 334 tabletle İspanya. Türkiye yine 2009’da 2.8 milyon captagon tabletine el koydu, 473 kilogram amfitaminin 70 kilogramı ise İstanbul’da tek bir laboratuvarda ele geçirildi.





