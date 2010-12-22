-EROİN YAKALAMALARININ YÜZDE 20'Sİ TÜRKİYE'DE YAPILDI AFYONKARAHİSAR (A.A) - 22.12.2010 - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Ahmet Pek, dünyadaki eroin yakalamasının yüzde 20'sini Türkiye'nin yaptığını, bunun 27 AB ülkesinin iki katı olduğunu belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırma Kurulu (SAK) toplantısı Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünün ev sahipliğinde Korel Termal Otel'de başladı. Toplantının açılışında konuşan Pek, son 3 yılda sokak satıcılarına yönelik bin 497 operasyon yapıldığını bildirdi. Bu operasyonlar sonucunda 18 bin 323 kişi yakalandığını belirten Pek, bunların tamamına yakınının cezaevine girdiğini kaydetti. İçicilerle ilgili bir şey yapamadıklarını aktaran Pek, ''İçiciler bu sayınının içerisinde değil. Ülke içine dönük çalıştığımız için bu sayı bir anda yükseliyor. Sokak satıcıları dediğimiz kişilerin tamamına yakını aynı zamanda diğer suçları işleyen kişiler. Önemli olan bu'' dedi. Mafya tipi organize suçların sadece zafiyet olan yerlerde olduğunu belirten Pek, ''Devletin zafiyetinin olduğu yerde vardır. Devletin güçlü olduğu yerde mafya olmaz, çete olmaz. Biz zayıfsak, ortaksak o zaman olur. Devlet güçlü ise o zaman mafya olmaz çete olmaz. Devletin dediği geçerli olur. Çetenin dediği değil'' diye konuştu. Bu yıl için gerek operasyon bazında gerek yakalanan kişi bazında yüzde 5'lik bir artış olduğunu dile getiren Pek, şunları söyledi: ''Dünyadaki eroin yakalamasının yüzde 20'sini Türkiye yapıyor. Türkiye'nin şu anda tek başına eroin yakalaması 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin 2 katıdır. Sadece bu alanda değil sentetikler için de aynı şeyi söylemek mümkün ki biz transit ve hedef ülke olmamıza rağmen. Devlet olarak biz güçlüyüz. Hiçbir şekilde suç gruplarının devletin zafiyetinden yararlanarak halkın menfaatlerine halel getirecek girmemesi için özel gayret sarf etmemiz lazım.'' Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ve 3 gün devam edecek toplantıya 81 İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürleri katıldı.