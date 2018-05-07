Eroğlu: Türkiye, Kıbrıs'tan çıkarılmak isteniyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3\'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye\'nin Kıbrıs\'tan çıkarılması için yoğun çaba sürdürüldüğünü belirterek, \"Güçlü bir Türkiye istemeyenler, KKTC düşmanları, Türkiye’nin Kıbrıs’tan çıkması ile avantaj sağlayabilecekleri hesabı içindedir\" dedi.

KKTC 3\'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs ve bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Derviş Eroğlu, \"Ortadoğu’daki gelişmeler, Suriye’de yaşananlar, Mısır, İsrail, Yunanistan ve Rum kesimi arasında doğal gaz konusunda imzalanan anlaşmalara bakıldığında birilerinin Türkiye’ye karşı bir oyun içinde olduğu kesindir\" diye konuştu. \"Ama kimse hayal kurmasın öyle bir şey olmayacaktır\" diyerek sözlerine devam eden Eroğlu, \"Sağ duyulu Kıbrıs Türkü buna izin vermez, verip de kendi güvenliğini, geleceğini tehlikeye atmaz\" dedi.

\'AKINCI\'NIN ÖNERİSİ YANLIŞ VE ZARAR VERİCİ\'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'nın, Rumlara yaptığı önerilerle ilgili de açıklamalar yapan Eroğlu, \"Sayın Akıncı’nın önerisi Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye açısından yanlış, zamansız ve zarar vericidir. Sayın Akıncı ne isterse söylesin, Rum tarafı \'Guterres belgesi\'ni, Türkiye’nin garantörlüğünü, tek yanlı müdahale hakkını yok eden, Güzelyurt’un Rumlara verilmesini emreden bir belge olarak görüyor, böyle kabulleniyor\" uyarısı yaptı. Eroğlu, Türkiye\'nin garantisinin gözden geçirileceği yönünde bir düşüncenin kabul edildiğini ancak kaldırılmasına kimsenin onay vermediğini kaydetti.

\'RUMLARIN OYUNUNA GELMEMELİYDİ\'

Rumların bunu da kabul etmediğini dikkat çeken Eroğlu şöyle devam etti, \"Sayın Akıncı Rumların bu oyununa gelmemeliydi. Kimse kalkıp dönüşümlü başkanlığın alınması ile garantilerin sona ermesini aynı değerde göstermeye çalışmasın. Bizi Türk askeri ve Türkiye, Rum’un esiri olmaktan, Kıbrıs’ta azınlık durumuna düşmekten kurtardı. Güvenliğin, Türkiye’nin etkin ve filli garantisinin devamının yerini hiçbir şey tutamaz. Biz öteden beridir Türkiye ile bu görüşte olduk. Sayın Akıncı’nın bunu bozması çok tehlikelidir. Umarım hatadan döner. Hatadan dönmek erdemdir\" ifadelerini kullandı.

ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Akıncı\'nın adımının, \'iki devletli çözüm\' ve \'konfederasyonun\' tartışılmaya başladığı döneme denk geldiğini belirten KKTC 3\'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, \"Sayın Akıncı seçim yatırımı yapıyor, federasyonu kendi siyasi çıkarları için tartışılmaz bir tabu olarak görenleri memnun etmeye çalışıyor olabilir. Türkiye’de seçim sürecine girilirken bunların olması da dikkat çekicidir\" dedi.

\'AKINCI KİME MESAJ VERİYOR?\'

Akıncı\'nın, \"Ben bir tek Kıbrıs Türkü’nün çıkarına bakarım\" yönündeki açıklamasını da yorumlayan Eroğlu, \"Bu da yanlış bir konuşma, açıklama\" dedi. \"Sayın Akıncı bu sözleri ile kime mesaj veriyor?\" diye soran Eroğlu şunları kaydetti:

\"Türkiye’ye mi? Türkiye’ye ise yanlış. Sayın Akıncı için Türkiye’nin görüşlerinin, desteğinin, hak ve çıkarlarının önemi yok mu? Kendisi için belki önemi yok ama Kıbrıs Türkü için Türkiye’nin siyasi, askeri ve ekonomik desteğinin yaşamsal önemi vardır. Türkiye olmasa işimiz zordur. Ne devletimiz, özgürlüğümüz ne de altımızdaki topraklar kalır. Umarım bir dil sürçmesidir ve bu da düzeltilir.\"



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