-EROĞLU SERT KONUŞTU LEFKOŞA (A.A) - 18.07.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC'ye uygulanan ambargoların uzun yıllar süremeyeceğini belirterek, adada anlaşma olmaması halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) düşen görevlerin olduğunu söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerini makamında kabul etti. Eroğlu, KKTC halkının anavatana yürekten bağlı olduğunu belirterek, cüzi miktarda da olsa bazı farklı düşüncelerin olabileceğini, ancak bu küçük grupların fazla büyütülmemesi gerektiğini ifade etti. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile yarın görüşmelere devam edeceklerini kaydeden Eroğlu, Rum tarafının patlama sonrası sıkıntılı günler geçirdiğini, bu sıkıntıların görüşmeleri engellemeyeceğini umduğunu belirtti. Ekim sonuna kadar görüşmelere haftada iki gün olarak devam edeceklerini dile getiren Eroğlu, ''6 başlıkta karşılıklı olarak önerilerimizi yakınlaştırmaya çalışacağız. Bakalım nereye varacağız'' dedi. Ekim ayı sonunda bir çözüme ulaşma ihtimalinin şekilleneceğini bildiren Eroğlu, gelecek yıl Rum tarafının AB dönem başkanlığını üstleneceğini, ardından da devlet başkanlığı seçimleri yapacaklarını, 2012 başında çözüme ulaşılamaması halinde müzakerelerin yaklaşık iki yıl duracağını anlattı. AB yetkilileriyle yaptığı görüşmelere de değinen Eroğlu, ''AB tarafını geçmişe göre daha anlayışlı görüyorum. Problemli bir ülkenin dönem başkanlığı yapacak olması bazı AB ülkelerini düşündürmeye başlamış. Bazıları hata yaptıklarını kabul etti, ama olan oldu'' dedi. Çözüm için çalışan ancak ambargolara ve çifte standarda maruz kalanın kendileri olduğunu vurgulayan Eroğlu, ''Bugün bağımsızlığını ilan eden ülkeler hemen tanınıyor. Ama biz ilan ettiğimizde BMGK bizi tanımayı reddetti'' diye konuştu. Sabrın da bir sonu olduğunu söyleyen Eroğlu, ekim ayı sonunda Rum tarafının uzlaşmaya yanaşmaması halinde BM Genel Sekreteri'nin BMGK'ya sunacağı raporda bu durumu belirtmesini umduklarını dile getirdi. Eroğlu, AB ve BMGK'dan Rum tarafını uzlaşma için teşvik etmesini, bunun için de ambargoların kaldırılması gerektiğini belirterek, ''Bu ambargo uzun yıllar daha süremez, celladın kılıcı gibi ensemizde duramaz. Eğer anlaşma olmazsa BMGK'ya düşen görevler vardır'' dedi. -BAŞBAKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİ- Cumhurbaşkanı Eroğlu, gazetecilerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretine atıf yaparak, bu ziyaretin ''kırgınlıkların giderilmesi'' anlamına gelip gelmediğini sormaları üzerine, ''Ocak ayında bizim de benimsemediğimiz pankartlar açıldı. Ama bunlar küçük bir gruptu'' dedi. Eroğlu, daha sonraki açıklamaların ardından o günkü koşullarda bir kırgınlığın olduğunu, ama bugün hala o kırgınlığın devam ettiğinin söylenemeyeceğini bildirdi. Erdoğan'ın daha önce de KKTC'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Eroğlu, Başbakan Erdoğan'ın bu seferki ziyareti, üçüncü defa seçim kazanmış ve yeni kurulmuş bir hükümetin başbakanının ilk yurt dışı gezisi olarak yaptığını, bunun da çok anlamlı bir düşünce olduğunu belirtti. Ziyarette Erdoğan'ın bölge için, KKTC halkı ve Rum kesimi için tüm dünyaya vereceği mesajlar olacağını anlatan Eroğlu, bu ziyaretin bir ''kırgınlığın giderilmesi ziyareti'' olarak algılanmaması gerektiğini söyledi. Eroğlu, müzakerelerle ilgili Maraş'ın durumunun sorulması üzerine de Rumların Türkiye ve KKTC'den hala taviz beklediklerini ifade ederek, ''Tavizin de sabrın da bir sınırı var. Maraş'ı verirseniz Karpaz'ı, onu verirseniz Güzelyurt'u da isteyecekler'' dedi.