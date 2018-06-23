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Spor

Eroğlu'nun oğlu da Altınordu'da

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun başında 7'nci sezonuna girmeye hazırlanan, takımı 3'üncü Lig'den beri çalıştıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun oğlu Emir de kırmızı-lacivertli kulübün futbol okullarının öğrencileri arasın

23 Haziran 2018 15:51

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'nun başında 7\'nci sezonuna girmeye hazırlanan, takımı 3\'üncü Lig\'den beri çalıştıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu\'nun oğlu Emir de kırmızı-lacivertli kulübün futbol okullarının öğrencileri arasında yer alıyor. 
Her fırsat bulduğunda küçük Emir\'in antrenmanlarını izleyen, turnuvalardaki durumunu ve gelişimini dikkatlice takip eden Eroğlu, oğluna sürekli, \"Altınordu A takım formasının yolu Altınordu Futbol Okulları\'ndan geçer\" nasihatinde bulunuyor.
Minik Emir\'in futbola yeteneğinin olduğunu ancak eğitimini tam olarak alması gerektiğini belirten Eroğlu, \"Futbol ülkesi Almanya\'da çocuklar henüz 5 yaşında futbol ile tanışıyor. Ülkemizde ise daha yeni yeni 8-10 yaşlarına indi. Altınordu Futbol Okulları da 6 yaşına gelen çocuklara uzun süredir eğitim veriyor. Emir de bu öğrencilerden biri ve umarın başarılı olur\" dedi. 
Altınordu\'yu bir gökdelen olarak nitelendiren Eroğlu, \"Futbol okulları ise gökdelenin temelini oluşturan, bizim önem verdiğimiz bir organizasyon\" diye konuştu.

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