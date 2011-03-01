-EROĞLU'NDAN MİTİNG UYARISI LEFKOŞA (A.A) - 01.03.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, hükümetin ekonomik uygulamalarına karşı yarın Lefkoşa'da yapılacak mitingin Türkiye'ye yönelikmiş gibi gösterilmesinin yanlış olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Bayrak Televizyonu'nda (BRT) bu akşam yayımlanacak ''Gündem Özel'' programına yaptığı açıklamada, 28 Ocakta düzenlenen mitingde yaşananların, yarınki mitingde de olmaması için özellikle Sendikal Platform'a büyük görevler düştüğünü belirterek, aynı tavır içine girilirse bundan sadece Kıbrıs Türk halkının büyük zarar göreceği uyarısında bulundu. Eroğlu, yarın yapılacak miting ve Afrika gazetesine yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmesinde, bir basın yayın organının kurşunlanmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Eylemi gerçekleştireni şiddetle kınıyorum'' dedi. Eroğlu, bu hareketin miting öncesinde yapılmasını manidar olarak nitelendirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, olayda kullanıldığı düşünülen tabancanın Ercan Havaalanı otoparkında bulunmasıyla ilgili olarak, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin, ''Türkiye'den geldi kurşunladı ve Türkiye'ye gitti'' şeklinde bir mesaj vermeye çalışmış olabileceğini kaydetti. Saldırının ''mitingdeki heyecan ve konuşmaları başka yöne çektirebileceğini'' kaydeden Eroğlu, polisin miting öncesinde suçlu veya suçluları bulması halinde bu tip yorumların ortadan kalkabileceğini söyledi. ''28 Ocak mitingini nasıl değerlendirdiğinin'' sorulması üzerine ise Eroğlu, ''siyasi parti başkanlarının hak arayışı içinde olan sendikal bir platformda olmasının tartışılması gerektiğini'' belirtti. Eroğlu, siyasi partilerin gerek mecliste gerek meclis dışında hükümeti eleştirebileceğini, ancak Sendikal Platform'da yer almalarının yanlış olacağı düşüncesi taşıdığını kaydetti. 28 Ocaktaki mitingde açılan Türkiye karşıtı pankartlara değinen Eroğlu, Kıbrıs Türkünün her mücadelesinde Anavatanın desteğiyle ayakta durduğunu vurguladı. Yarın yapılacak mitingde 28 Ocaktaki gibi olayların meydana gelmemesinin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Eroğlu, aynı şekilde bir tavır haline girilirse bundan KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının zarar göreceği uyarısında bulundu. Bir soru üzerine, ''Bu yönde bir endişe taşıyorum. Taşımıyorum dersem yalan olur'' diyen Eroğlu, bu gibi kitlesel olaylarda toplumsal psikolojinin önemli olduğunu ve birisinin sloganıyla havanın bir anda değişebileceğini dile getirdi. Eroğlu, özellikle bu tür şeylerin olmaması için sendika yöneticilerinin çok dikkatli olması gerektiğine işaret ederek, Platform içerisinde olan herkese büyük görevler düştüğünü kaydetti. Eroğlu, bazı sendika veya siyasi partilerin değişik görüşleri olabileceğini, ancak platformun kurallarına uyulmasının şart olduğunu ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, demokratik kurallar çerçevesinde hak aramanın önemine değinerek, miting alanına gidenlerin, ''KKTC şu anda bir siyasi partinin kurduğu hükümet tarafından yönetilmektedir. Bu hükümetin alması gereken tedbirler vardır. Bunlar uygulanırken de acılar olabilir'' gerçeğini bilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de geçmişte alınan tedbirlerin ülkeyi bugün güçlü bir konuma getirdiğini anımsatan Eroğlu, KKTC ekonomisinin ise şu an çok güçlü olmadığını, ülkeyi canlandırmak için yapılması gerekenler olduğunu anlattı. -ERBAKAN- Eski Başbakanlardan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili duygularını da dile getiren Eroğlu, Erbakan'ın Kıbrıs Türkü için önemli bir isim olduğunu söyledi. Erbakan'ın Barış Harekatı'nın mimarlarından biri olduğunu ifade eden Eroğlu, kendisi ile başbakanlığı döneminde de çalışma imkanı bulduğunu belirtti. -"2. TOPLUMSAL VAROLUŞ MİTİNGİ" Lefkoşa İnönü Meydanı'nda saat 11.30'da başlayacak mitingi düzenleyen sendikalar, mitinge katılımı artırmak amacıyla örgütlü bulundukları devlet daireleri, hastaneler ve okullarda grev yapacak. Sendikal Platform, bugün bildiri dağıtarak, halkı mitinge katılmaya çağırdı ve bildirilerde ''Bu memleket bizim, biz yöneteceğiz'' ifadelerine yer verildi. Meclis'teki Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) dışındaki siyasi partilerin de destek verdiği ve katılım çağrısı yaptığı mitinge, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) iki kişilik heyetle katılacak. -BASIN TOPLANTISI- Bu arada, Sendikal Platform, yarın yapılacak 2. ''Toplumsal Varoluş Mitingi'' için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, ekonomik pakete karşı çıkan herkesi görüşü ne olursa olsun mitinge katılmaya davet etti. Platformun yöneticileri, mitingin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını da bildirdi. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı ve Sendikal Platform Sözcüsü Arslan Bıçaklı düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomik uygulamalarını ''dayatma paket'' olarak niteleyerek, pakete karşı mücadelenin devam ettiğini, mücadele çerçevesinde 11 Ocaktan beri belirli işyerlerinde süresiz grev yapıldığını hatırlattı. Bıçaklı, ''28 Ocakta yapılan birinci Toplumsal Varoluş Mitinginde verilen mesajın alması gerekenler tarafından alınmadığını, yarınki mitingden herkesin gerekli mesajı almasını umduklarını'' söyledi. Bıçaklı, Başbakan İrsen Küçük'ün dünkü basın toplantısında, ''paket bizimdir ve uygulanacaktır'' demesinin, ''mesajı almaması bir yana, toplumsal muhalefete meydan okuma anlamına geldiğini'' savundu. -''GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI''- Basın toplantısında, Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş tarafından okunan Sendikal Platform'un yazılı açıklamasında ise, miting için tüm hazırlıkların yapıldığına işaret edilerek, Platform'un özellikle üzerinde durduğu noktanın mitingin güvenliği olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, ''bu bağlamda dün toplanan Sendikal Platform güvenlik komitesi ile mitinge destek veren siyasi partilerden oluşan genişletilmiş güvenlik komitesinin bir dizi karar aldığı'' kaydedildi. Miting alanına 6 giriş noktası olacağı, bunların ve kürsü güvenliğinin genişletilmiş güvenlik komitesince sağlanacağı belirtilen açıklamada, ''Gerekmesi ve güvenlik sorumlularının talep etmesi halinde polisten yardım istenebilecektir. Ancak bu yardım talebi giriş noktaları ve kürsü arkasındaki ara sokaklarla sınırlı olacaktır'' denildi. Açıklamada, ''nereden ve hangi görüşten gelirse gelsin, gerginliğe ve/veya çatışmaya neden olabilecek küfürlü, aşağılayıcı yazılara müsamaha edilmeyeceği'' kaydedildi. -''POLİS BAYRAKLARA KARŞI ÖNLEM ALMALI''- ''İnönü Meydanı çevresindeki yerleşim ve iş yerlerine asılan ve bir insanın yetişebileceği kadar aşağılara sarkan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarını yakma, yırtma, aşağıya indirme gibi girişimlerde bulunulması gibi girişimlerin mitingin güvenliği açısından olumsuzluk yaratacağı'' belirtilen açıklamada, bu konuda önlem alınması amacıyla polise uyarı yapıldı. Yazılı açıklamada, Sendikal Platform'un ''tüm ulusal simgelere saygılı olduğu ve bu türden provokatif eylemlerden sorumlu tutulamayacağı'' belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: ''Bizlerin amaçları bellidir ve eylem nedenlerimiz de bu bağlamdadır. Kendi kendimizi yönetmek, kimliğimize ve ada üzerindeki varlığımıza sahip çıkmak istiyoruz. Kontrolsüz nüfusun kontrol altına alınmasını, çocuklarımızın göçünün önlenmesini ve bizlere uymayan dayatma paketin geri çekilmesini istiyoruz. Geleceğimizi ve önümüzü görmek istiyoruz. Türkiye ile olan ilişkilerin, iki devlet arasındaki ilişkiler gibi olmasını istiyoruz.''