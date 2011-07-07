-EROĞLU'NDAN RUM YÖNETİMİNE BAYRAK TEPKİSİ CENEVRE (A.A) - 07.07.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, üçlü Kıbrıs zirvesi için bulunduğu Cenevre'de kaldığı oteli değiştirmesiyle sonuçlanan bayrak krizinin, "Rum yönetiminin hazımsızlığı nedeniyle yaşandığını" söyledi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un katılımıyla yapılan üçlü zirvenin ardından AA muhabirinin sorularını cevaplandıran Eroğlu, sözlü taahhütte bulunmasına rağmen KKTC bayrağını asmamakta direnen Intercontinental otelinin Rum yönetiminin baskısıyla karşılaştığını ima etti. Eroğlu, "Biliyorsunuz Ocak zirvesinde yine aynı otelde kalmıştık ve bayrağımız göndere çekilmişti. Bu defa da özellikle bu otelde yer ayırırken bayrağımızın asılacağı yönünde sözlü taahhütte bulunmuşlardı. Maalesef 'bayrağı asacağız' demiş olmalarına rağmen bizi bütün gün oyalamaya çalıştılar. Bunun üzerine biz başka bir otele taşınma mecburiyetinde kaldık. Bulunduğumuz otelde de bayrağımız asılmış vaziyettedir" dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, "(Bu kriz) maalesef hala daha müzakere masasına oturmuş olmamıza rağmen Rum tarafının bizi hazmedememesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Hatta bugün bayrağımızın asılı olduğu otele baskılar yapılmakta olduğunu biliyoruz. Bana göre bu bir hazımsızlıktır. Artık birbirimizi hazmetmezsek müzakere masasında nasıl anlaşmaya varacağız? Dolayısıyla önce birbirimizi hazmetmemiz, birbirimizin haklarına saygılı olmamız gerekir. Ve bugün mevcut gerçekleri de göz ardı etmemek gerekir. Bugün var olan gerçekler ışığında bir anlaşma yapmaya çalışırken birbirimizi hazmedememek tabii ki müzakere masasındaki bu samimi havayı zedeleyebilir. Bunu söylemek mecburiyetinde kalıyorum" diye konuştu. Eroğlu, Rum yönetiminin bu tavrının müzakereleri etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine, "Çözüm konusunda halkımın bana verdiği bir görev vardır; müzakereleri sürdürme ve imkan olursa Kıbrıs Türk halkının da onayacağı, yaşayabilir, kalıcı bir anlaşmayı sağlamak. Dolayısıyla bu gibi davranışlar benim müzakere masasında bir anlaşma arayışımı engellemez" cevabını verdi. Bir gece kaldığı Intercontinental otelinin bayrağı asma taahhüdünü yerine getirmemekte ısrarlı davranması üzerine dün heyetiyle birlikte bu oteli terk eden Eroğlu, KKTC bayrağını göndere çeken President Wilson oteline yerleşmişti.