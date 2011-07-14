-EROĞLU'NDAN DAVUTOĞLU'NA DESTEK BRÜKSEL (A.A) - 13.07.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yla biraraya geldi. Görüşmenin ardından basına konuşan Eroğlu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Kıbrıs sorunu çözülmeden gelecek yılın ikinci yarısında Rumların tek başına AB dönem başkanlığını üstlenmeleri halinde Türkiye-AB ilişkilerinin donma noktasına geleceği yönündeki uyarısına destek verdi. Eroğlu, AB Genişleme Komiseri Stefan Füle'nin konuyla ilgili "bu tip yorumlar için doğru zaman değil" şeklindeki yaklaşımının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Bana göre zamanıdır. Biz de bir müddet önce çözümlenmemiş Kıbrıs sorunu ortadayken Rum tarafının Avrupa Birliği dönem başkanı olmasının sakıncalı olacağını ifade etmiştik. Sayın Dışişleri Bakanı'nın bugün basına yansıyan açıklamaları tabii ki bir gerçeği ifade etmektedir ve bana göre doğru bir karardır." Cumhurbaşkanı Eroğlu, Barroso'yla görüşmesinde özellikle Rum tarafının bir anlaşmaya motive edilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde uygulanan ambargoların kalkması konularını dile getirdiğini söyledi. Eroğlu, buna karşılık Barroso'nun da kendisine, Kıbrıs'ta kalıcı bir anlaşma için her iki tarafın da cesaretlenme düşüncelerini ifade ettiğini aktardı. Kıbrıs'ta çözüm isteyen taraf olarak halkının desteğini aldığını belirten Eroğlu, göreve geldiği zaman Rum tarafınca kullanılan "Eroğlu çözüm istemez" söyleminin müzakere sürecinde tam tersi yönde ispatlandığını belirtti.