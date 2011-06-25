-EROĞLU'NDAN BAN'A ÇAĞRI GÜZELYURT (A.A) - 25.06.2011 - KKTC Cumnhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs konusunda 7 Temmuz'da, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un kendisi ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la Cenevre'de yapacağı görüşmede, müzakerelere bir zaman sınırlamasının gelmesini beklediğini ifade ederek, ''BM Genel Sekreteri, çok makul bir zaman dilimi içerisinde yoğunlaştırılmış görüşmeleri gündeme getirmelidir. Eğer bir anlaşma olmazsa tavrını daha da netleştirmelidir'' dedi. Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 34. Güzelyurt Portakal Festivali, düzenlenen coşkulu törenle Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından açıldı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bölgeye 1975 yılında hem Güney Kıbrıs'tan hem de Kuzey Kıbrıs'tan gelen göçmenlerin iskan çalışmalarını çok iyi anımsadığını, bugün bakıldığında bölgede 1975'ten bu yana çok büyük mesafeler kat edildiğinin görülebileceğini, bugünlere kolay gelinmediğini söyledi. 1974 Barış Harekatı’nın ardından 37 yıl geçtiğini, Kıbrıs Türk halkının geçen bu sürede hep anlaşmadan yana tavır ortaya koyduğunu, Rum tarafının ise hep retçi tutum izlediğini, son olarak da Annan Planı'nı reddettiğini anımsatan Eroğlu, buna karşın suçlanan tarafın yine Türk tarafı olduğunu kaydetti. ''Modern dünyanın gerçekleri görmemezlikten gelmesinin ve çifte standart uygulamasının en son örneği bu olmuştur'' dedi. 15 Temmuz 1974'de Makarios'a karşı yapılan darbenin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Ada'ya müdahale için ''davetiye çıkardığını''; toplu katliamları ve bozulan düzeni tesis etmek için yapılan Barış Harekatı'nın Rumlara ve Yunanistan'a demokrasiyi getirirken, katliamlardan kurtulan Kıbrıs Türk halkının ise özgürlüğüne kavuştuğunu anlatan Eroğlu, böylesi yararlı bir olayın ''işgal'' gibi gösterilmeye çalışılmasına anlam veremediklerini söyledi. Avrupa Birliği'ni (AB) kandırarak, birliğe üye olan Rum tarafının Türk tarafı ile anlaşma niyeti olmadığını, bu nedenle 7 Temmuz'da Cenevre'de yapılacak olan üçlü zirveden, görüşmelere bir zaman kısıtlamasının gelmesini beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Eroğlu, ''Artık dünya gerçeği anlamalıdır'' dedi. Hayatın devam ettiğini, bir anlaşma oluncaya kadar KKTC Devleti'nin ve hükümetin icraatlarının sorgulanamayacağını, muhataplarına bunları vurgulamakta olduğunu anlatan Eroğlu, müzakerelerde elinin güçlü olabilmesi için herkesin birlik ve beraberlik içinde yaşamlarını sürdürmesini ve kendisine destek vermeye devam etmelerini istedi.