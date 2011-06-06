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Eroğlu'ndan 5 çocuk tavsiyesi

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 5 çocuk tavsiyesinde de bulundu.

06 Haziran 2011 03:00

T24 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 12 Haziran'da seçimlerden birinci parti çıkacaklarını öne sürerek, "Mühim olan sivil Anayasayı tek başımıza yapacağımız 367 milletvekili sayısına ulaşmak" dedi. Eroğlu, 5 çocuk tavsiyesinde de bulundu.

Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu, 'Afyonkarahisar'ın 2023 Vizyonu'nu AK Parti il yöneticileri ve AK Partili belediye başkanlarının katıldığı toplantıyla kamuoyuna duyurdu.

Toplantıya AKP Afyonkarahisar Milletvekili adayları Sait Açba, Halil Ürün, Ali Özkaya, Ahmet Koca, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel de katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar'da 2002'den bu yana ekonomik anlamda muhteşem bir gelişim yaşandığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın 2023 yılı ihracat hedefini 7 milyar dolar olarak açıklayan Eroğlu, kentteki işsizliğin ise yüzde 5'e düşürüleceğini kaydetti.

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) kentteki hizmetlerini de anlatan Bakan Eroğlu, "TOKİ tarafından yoksul evli çiftler için 'Yuva Teşvik Konutu' projesi başlayacak. Afyonkarahisar'da evliliği teşvik ediyoruz. Başbakanımızın yeni evlilere '3 çocuk yapın' tavsiyesi var. Biz onlara 1- 2 daha ekleyerek Afyonkarahisar'da en az 5 yapın diyoruz" dedi.



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