-Eroğlu: Kıbrıs Türkü liderini kaybetti LEFKOŞA (A.A) - 14.01.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC'nin 1. CumhurbaşkanI Rauf Denktaş'ın vefatına ilişkin, ''Kıbrıs Türkü liderini kaybetti. Bu, bir gerçektir'' dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Denktaş'ın oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Denktaş'ın vefatının ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesinde açıklamalarda bulundu. Derviş Eroğlu, Denktaş ile hükümetlerde yakın mesai içinde olduklarını, Kıbrıs meselesinde de devamlı işbirliği yaptıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Denktaş'ın cenaze töreninin 17 Ocak Salı günü yapılmasının düşünüldüğünü, Türkiye'deki yetkililerin kendisini arayıp başsağlığı dilediklerini ve cenaze törenine katılacaklarını söylediklerini aktararak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de cenaze töreni için KKTC'ye gelmesinin beklendiğini bildirdi. -Başbakan İrsen Küçük- Başbakan İrsen Küçük de Rauf Denktaş'ın hem kendisi hem de Kıbrıs Türk halkı için ayrı öneme sahip bir lider olduğunu belirterek, Denktaş'ın vefatının herkes için büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi. Hem Denktaş hem de Dr. Fazıl Küçük ile uzun yıllar çok yakın olduğunu ifade eden Başbakan Küçük, gençlik yıllarında Kıbrıs davası ve mücadeleyi birlikte konuşup, bu konuda yapılanları, yapılabilecekleri onlarla ele aldıklarını hatırladığını söyledi. Denktaş'la anılarını unutmasının mümkün olmadığını vurgulayan Küçük, Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş'ın yakın tarihte hayatlarını kaybettiklerine dikkati çekti. Bakanlar Kurulunun bugün saat 11.00'de toplanacağına değinen Küçük, bundan sonra takip edilecek prosedürü belirlemeleri gerektiğini bildirdi. Küçük, Denktaş'ın gömüleceği yere de ailesi ile görüşerek karar vereceklerini söyledi. -Büyükelçi Akça- Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da ''Başımız sağolsun. Hepimizin acısı büyük'' diyerek Rauf Denktaş'ın Türk dünyasının lideri olduğunu söyledi ve ailesine sabır diledi. Türk yetkililerin kendisini konuyla ilgili olarak arayıp aramadığının sorulması üzerine Akça, öncelikle Denktaş'ın vefatını Türkiye'ye duyurmak gibi bir görevleri olduğunu ve bunu yaptıklarını söyledi. -''Çok yorulmuştu şimdi dinlenecek''- Rauf Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ise cenazenin 17 Ocak Salı günü devlet töreniyle toprağa verileceğini söyledi. Serdar Denktaş, ''Çok yorulmuştu şimdi artık dinlenecek'' diyerek, önceki akşam kendi oğluna, dedesi, 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ''bir yalan, silahla ortadan kaldırılamaz. Yalan, ancak varolan özgür demokratik ortamda, demokratik mücadeleyle ortadan kaldırılabilir'' dediğini belirtti. Serdar Denktaş, şimdi yapılması gerekenin babasının bu vasiyetine uyun hareket ederek KKTC'yi dünya nezdinde bütün halklarla eşit kılmak olduğunu vurguladı. -Talat'tan başsağlığı- KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da Denktaş'ın ölümünün ardından YDÜ Hastanesi'ne gitti. Talat, hastanede görüştüğü Denktaş'ın ailesine başsağlığı diledi.