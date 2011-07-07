T24 LogoT24 Logo
Dünya

EROĞLU'DAN BAYRAK TEPKİSİ CENEVRE (A.A)

07 Temmuz 2011 01:52

-EROĞLU'DAN BAYRAK TEPKİSİ CENEVRE (A.A) - 06.07.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un katılımıyla yarın gerçekleştirilecek üçlü zirve için dün Cenevre'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC bayrağı asmamakta direnen otelini değiştirdi. Cenevre'ye gelişinde Intercontinental oteline yerleşen Eroğlu başkanlığındaki KKTC heyeti, otel yönetiminden kendilerine taahhüt etikleri şekilde KKTC bayrağını asmasını istedi. Otel yönetimi, bu talebin hemen yerine getirileceğini belirtse de bayrağı asmaktan kaçındı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun talimatı üzerine heyet, girişine KKTC bayrağını asan Hilton oteline yerleşti. Eroğlu ve beraberindeki heyet daha önce de Intercontinental otelinde kalmış ve otele KKTC bayrağı asılmıştı. Bu arada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Aleksander Downer'ın zirve öncesinde son durum değerlendirmesi için Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24