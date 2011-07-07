-EROĞLU'DAN BAYRAK TEPKİSİ CENEVRE (A.A) - 06.07.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un katılımıyla yarın gerçekleştirilecek üçlü zirve için dün Cenevre'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC bayrağı asmamakta direnen otelini değiştirdi. Cenevre'ye gelişinde Intercontinental oteline yerleşen Eroğlu başkanlığındaki KKTC heyeti, otel yönetiminden kendilerine taahhüt etikleri şekilde KKTC bayrağını asmasını istedi. Otel yönetimi, bu talebin hemen yerine getirileceğini belirtse de bayrağı asmaktan kaçındı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun talimatı üzerine heyet, girişine KKTC bayrağını asan Hilton oteline yerleşti. Eroğlu ve beraberindeki heyet daha önce de Intercontinental otelinde kalmış ve otele KKTC bayrağı asılmıştı. Bu arada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Aleksander Downer'ın zirve öncesinde son durum değerlendirmesi için Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la ikili görüşmeler gerçekleştirdi.