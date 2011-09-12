-Eroğlu'dan Rumlara petrol uyarısı LEFKOŞA (A.A) - 12.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetiminin, orduyu teyakkuza geçirerek bir şey yapamayacağını belirterek, Rum tarafına, müzakerelerin devam ettiği bir ortamda, bölgede gerginliği artıracak petrol ve gaz arama çalışmalarını erteleme çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında Lefkoşa ara bölgede yaptığı görüşme sona erdi. Rumların petrol ve gaz arayışlarına devam ettiğini ifade ederek, bu yöndeki uyarılarını yineleyen Eroğlu, Özel Temsilcisi Kudret Özersay'ın bu konuda günübirlik Ankara ziyareti yaparak Dışişleri yetkilileri ile görüştüğü hatırlattı. Eroğlu, 15 Eylül Perşembe günü Kudret Özersay başkanlığında bir heyetin Ankara'ya giderek, petrol ve gaz araştırmasını erteleme önerilerine Rumların olumsuz yanıt vermesi durumunda ne gibi adımlar atılacağını görüşeceğini söyleyerek, şunları belirtti: ''Temennim, Rum tarafının bu sorunu fazla büyütmeden ve fazla uzatmadan görüşmelerin selameti açısından da o düşündüklerini ertelerler. Çünkü hepimizin, (BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun) Genel Sekreter'e Ekim'e kadar yoğunlaştırılmış müzakereler yapmak ve ekimde bir araya gelmek sözümüz vardır. Bu gibi, hoş olmayan hususların araya sokulması bazı benimsemediğimiz veya benimsenmeyecek olayların da ortaya çıkmasına neden olabilir. Dolayısıyla biz yine önerimizi tekrarlıyoruz. Ama bu önerimizin kabul görmemesi durumunda da atacağımız adımları Anavatan Türkiye ile tabii ki istişare ederek bir sonuca varma düşüncesindeyiz. Heyetimiz perşembe sabahı gidip akşam dönecek. Çünkü cuma günü de 'ekonomi' başlığını görüşmeye devam edeceğiz.'' Eroğlu, Hristofyas'ın, ''Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMM) teyakkuzda olması gerektiği'' yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şunları belirtti: ''Bu davranış, özellikle müzakerelerin devam ettiği bir zamanda hoş değildir. Mühim olan burada, aklıselimin galip gelmesi ve hem görüşmelerin selameti bakımından hem de Akdeniz'de suların fazla ısınmasını engelleme bakımından ortaya koyduğumuz öneri kabul görür diye düşünüyorum. Yoksa, ordularını teyakkuz duruma geçirmekle bir şey olmaz, bir şey yapamazlar. Mühim olan, müzakerelerin bu denli yoğunlaştırıldığı ve özellikle bizim, sonuç alma, Genel Sekreter'in sonuç alma düşüncesinde olduğu bir zamanda bu gibi tarafları provoke edecek gelişmelerden kaçınılmasıdır. Bizim temennimiz budur.''