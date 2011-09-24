-Eroğlu'dan iki toplumlu komite önerisi NEW YORK (A.A) - 24.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramalarına ilişkin olarak BM Genel Sekreterine yeni bir öneri sunduklarını, bu aramaların askıya alınmaması halinde iki toplumlu ad/hoc komite kurulmasını önerdiklerini bildirdi. Eroğlu, BM'de Genel Sekreter Ban Ki-mun ile görüştü. Görüşmenin ardından BM'de Türk ve yabancı gazetecilere bir açıklama yapan Eroğlu, genel sekreterle görüşmesinde hem Kıbrıs'taki görüşmeleri, hem de müzakerelerle doğrudan bağlantılı olan petrol ve doğalgaz aramalarına ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Eroğlu bu kapsamda genel sekretere 4 maddelik yeni bir öneride bulunduklarını belirtti. Daha önce de Rum tarafına öncelikle bu doğalgaz ve petrol arayışlarını kapsamlı çözüm bulunana değin ertelenmesini önerdikleri, aksi takdirde Kıbrıslı Türklerin de atacağı adımlar olduğunu söylediklerini anımsatan Eroğlu, bunun yapılmadığını, bunun üzerine kendilerinin de Türkiye ile bir adım atarak kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasını imzaladıklarını anımsattı. Eroğlu bu kapsamda KKTC Bakanlar Kurulunun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), KKTC deniz yetki alanlarında petrol ve doğalgaz arama ruhsatı verme kararı aldığını da hatırlattı. Genel sekreterle bugünkü görüşmesinde ise Rumların petrol ve doğalgaz araması konusunda BM'ye bir çıkış yolu olarak somut bir öneride bulunduklarını kaydeden Eroğlu, ''Bu öneriyi genel sekretere hem sözlü hem de yazılı olarak vermiş bulunuyoruz'' dedi. Rum tarafına yaptıkları bu yeni önerinin maddelerini sıralayan Eroğlu, şunları söyledi: ''1-Gelin tüm bu petrol ve gaz arama çalışmalarını eş zamanlı olarak kapsamlı çözüme değin askıya alalım. 2- Bu olmayacaksa o zaman iki toplumlu, iki halka ait, iki halkın temsilcilerinden oluşan bir ad/hoc komite kuralım. Bu komiteye de şu yetkileri verelim; Bu gibi araştırmalar, anlaşmalar ve ruhsatlar her iki tarafın yazılı onayına bağlı olsun, iki tarafın da müspet, yazılı onayı olsun. İkinci olarak da bulunacak zenginliğin paylaşım oranlarını müzakere edip anlaşalım. 3-Elde edilecek geliri kapsamlı çözümdeki finansman ihtiyacı için kullanalım. Ancak anlaşarak bir başka maksat için kullanacaksak da hiçbir biçimde silahsızlanma ya da benzeri faaliyetler için kullanmayalım. 4-Bu plana göre planın kabulü tarafların pozisyonlarına halel getirmeyecektir.'' Eroğlu, ''Genel Sekretere böyle bir önerimiz olmuştur. Sayın genel sekreter, hem al-ver sürecine başlama zamanı gelmiştir deyişimizden, hem de böyle bir öneri sunuşumuzdan memnun olmuştur'' diye konuştu.