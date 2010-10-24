-EROĞLU'DAN HRİSTOFYAS'A ZİRVE TARİHİ YANITI İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ''Hristofyas'ın üçlü görüşme tarihi için 15-17 Kasım tarihi önerisine ilişkin, ''15 Kasım KKTC'nin kuruluş yıl dönümüdür. O gün törenlerimiz var. Sayın Genel Sekreter öyle bir mesaj almışsa bizim de görüşümüzü alması gerekir diye düşünüyorum'' dedi. THY uçağıyla Lefkoşa'dan İstanbul'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Eroğlu, bugün öğleden sonra Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile görüşmek ve bazı temaslarda bulunmak üzere Berlin'e gideceğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle ile Kıbrıs konusu ve izolasyonların ele alınacağını kaydeden Eroğlu, ''Kıbrıs'ta görüşmeler konusunda bilgi aktarıp görüşlerini almaya çalışacağız'' dedi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs Rum lideri Hristofyas ile New York'ta üçlü görüşme davetine ilişkin bir soru üzerine Eroğlu, geçen hafta Kayseri'ye yaptığı ziyaret sonrasında Atatürk Havalimanından KKTC'ye dönerken, Ban Ki-mun'un kendisini arayarak daveti ilettiğini ve katılıp katılamayacağını sorduğunu, kendisinin de ''Sizin uygun gördüğünüz bir tarihte gelmeyi arzu ederim'' dediğini ifade etti. Hristofyas'ın önce bu daveti kabul etmediği yönünde açıklamalar yapıldığını anımsatan Eroğlu, ''Akşam Hristofyas görüşmelere katılacağı yönünde bir açıklama yapmış. Başlangıçta 'hayır' la başladı, daha sonra telkinler olmuşsa onu bilmiyorum. Bu benim için önemli. BM Genel Kurul toplantılarında üçlü bir toplantı teklifim olmuştu. Bana gelmiş resmi bir şey yok. Basına sızan haberler var. Ama neticede sayın Genel Sekreter'in müzakere sürecini hızlandırmak için böyle bir düşünce içerisine girmesi bizi üçlü toplantıya çağırması memnuniyet vericidir. Ben bundan memnun oldum'' diye konuştu.