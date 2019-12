-EROĞLU'DAN ERDOĞAN'A DESTEK GAZİMAĞUSA (A.A) - 20.207.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC'nin yatırımlarla her geçen gün kalkınan bir ülke pozisyonunda olduğunu ifade ederek, ''Her tedbire tepki her zaman doğru değildir. Bazı tedbirleri beraber alacağız, sonuçlarını göğüsleyeceğiz ve bileceğiz ki yarınlar daha güzel olacak'' dedi. KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 37. yılında KKTC'nin değişik bölgelerindeki altı yatırım için yapılan toplu açılışlara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Gazimağusa'da Namık Kemal Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde İskele'ye bağlı Bafra'daki ''Nuh'un Gemisi Oteli'nin, Kuzey Sahil Yolu'nun 50 kilometrelik Geçitkale - Bafra bölümünün ikinci etabının, Gazimağusa Limanı’ndaki yüzer tersanenin, Lefke Avrupa Üniversitesi Çok Amaçlı Eğitim Bloğu Yapım Projesi’nin, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Haspolat'taki Sosyal Konutlar Projesi’nin ve Güzelyurt Belediyesi Açık Amfi Tiyatrosu’nun açılışı yapıldı. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Başbakan Erdoğan ile adaya gelen Bakanlar, KKTC Bakanları, milletvekilleri, konuk heyet üyeleri, üst düzey diğer yetkililer ve kalabalık bir halk kitlesi katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. -EROĞLU: ''YATIRIM OLMADAN KALKINMA OLMAZ'' KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, Namık Kemal Meydanı’nda birçok kez konuşmalar yaptığını ama ilk kez Cumhurbaşkanı olarak hitap ettiğini belirterek, meydanı dolduran ve sabırla bekleyen vatandaşlara teşekkür etti. ''Bir ülkede yatırım olmadan kalkınma mümkün değildir” diyen Eroğlu, turizm ve üniversiteleri itici güç ilan ettiklerinde tepkiyle karşılandıklarını belirterek, yıllardır KKTC’ye yatırım için gerekli teşvikleri verdiklerini anlattı. Hizmet sektörünün önemine işaret eden Eroğlu, sektörlerin birbirini desteklemesiyle kalkınma olabileceğini vurguladı. ''Bu yatırımların ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum'' diyen Eroğlu, KKTC’nin ancak halkının birlik ve beraberliğiyle ve Anavatan'a bağlılığıyla ayakta durabileceğini belirterek, halktan birbirini sevmesini, anlamasını rica etti. Anavatan Türkiye olmasaydı, 1974 Barış Harekatı'nın da olmayacağını ve Namık Kemal Meydanı’nda bulunamayacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Eroğlu, bunun kıymetinin bilinmesini istedi. -''UFAK TEFEK SESLERE KULAKLARINIZI TIKAYIN''- “Ufak tefek seslere kulaklarınızı tıkayın, mühim olan bu ay yıldızlı bayrakların altında yan yana yürümek. Bize elini uzatacak bir anavatanımız olduğuna şükredelim” diyen Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Anavatanları olmasaydı bugün Filistinlilerin düştüğü duruma düşeceklerini kaydetti. Eroğlu, şöyle konuştu: ''Anavatan’la el ele gönül gönüle bugünlere geldik, yarınlarda da birbirimizi severek birlik ve beraberliğimizi devam ettirerek bir yere varabiliriz. Görüşmelerin devam ettiği bugünlerde Sayın Hristofyas’la (Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas) aramızdan çıkacak çatlak sesler elimi zayıflatır. Çok şükür Sayın Başbakan dün ve bugün gerekli mesajları verdi. Bunlar Güney’deki komşular gibi Avrupa’ya da gitmiştir. Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığı, birlik ve beraberlikle geldiği bugünlerden geriye gitmesinin mümkün olmadığı, çünkü Türkiye’yle birlikte geleceğin de programını çizdi. Bu programla yürüyeceğiz”. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ekim’e kadar müzakerelerden bir şey çıkıp çıkmayacağını yine bu meydandan halka söyleyeceğini, o zaman Anavatan’la ne yapacaklarını saptayacaklarını belirterek, Kıbrıs Rum kesiminin de, KKTC’nin de sorunları bulunduğunu, bu sorunların tedbirlerle çözülebileceğini söyledi. -''HER TEDBİRE TEPKİ HER ZAMAN DOĞRU DEĞİL''- ''Her tedbire tepki her zaman doğru değildir. Bazı tedbirleri beraber alacağız, sonuçlarını göğüsleyeceğiz ve bileceğiz ki yarınlar daha güzel olacak'' diyen Cumhurbaşkanı Eroğlu, KKTC’nin yatırımlarla her geçen gün kalkınan bir ülke pozisyonunda bulunduğunu kaydetti. Eroğlu, Anavatan’ın desteğiyle müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu, dünyanın da kendilerini anlamaya başladığını, uygulanan haksız ambargoların ne denli insanlık dışı olduğunu bildiğini ama kabullenemediğini, gün gelecek bunun da gerçekleşeceğini anlatarak, ''Anavatan’ın gayretiyle birlik ve beraberliğimizi bozmadan bu ambargolardan kurtulacağız'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Anavatan Türkiye gününde müdahale yapmasaydı bayrakların gölgesinde yaşayamayacaklarını ifade ederek, aralarına fitne fesat sokmaya çalışanlara verecekleri tek cevabın, ''Biz anavatanımızla yürüyeceğiz. Birlik beraberlik içinde daha da çalışacağız, yarınları kurtaracağız'' şeklinde olduğunu söyledi. Eroğlu, gelecekten zerre kadar şüphe duymadığını ifade ederek, “Birbirimize güvendiğimiz sürece Kıbrıs Türk halkının saçından tek bir tel sökecek bir cesur göremiyorum” dedi. -KKTC BAŞBAKANI KÜÇÜK- KKTC Başbakanı İrsen Küçük de 2 gündür aralarında çok saygın misafirler olduğunu, Anavatan Başbakanı’nı Kıbrıs Türkünün bağrına bastığını söyledi. Kopmayan, çıkar ilişkisi olmayan Anavatan - Yavruvatan ilişkilerine gölge düşürecek insan tanımadığını belirten Başbakan Küçük, Türkiye'nin tüm siyasilerine KKTC'nin tüm kapılarının açık olduğunu bir kez daha tüm dünyaya Gazimağusa'dan haykırmak istediğini ifade etti. Küçük, Kıbrıs Türkünün güvencesinin sadece Anavatan olduğunu belirterek, 1974 Barış Harekatı’na gelene kadar Kıbrıs Türkü’nün mukavemetinin gerek İngiliz sömürge yönetimine, gerekse Rum mezalimine karşı olduğunu; 20 Temmuz 1974’te Mücahitle-Mehmetçiğin bir kez daha bu toprakları Türk’ün vatanı yaptığını anlattı. Başbakan İrsen Küçük, ''Sayın Başbakanımızı ve heyetini Kıbrıs’ta bağrımıza bastığımızı dünyaya haykıralım'' dedi. -BELEDİYE BAŞKANI KAYALP- Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp ise, ''dünyada çok kültürlü kentlerin başında gelen, Leonardo da Vinci’nin mimari tasarımlarının, Shakespeare'in, 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin kenti'' Gazimağusa'da konukları ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Kayalp, Mağusa'nın 20 Temmuz 1974’te 10 bin Türk nüfusuyla küçücük bir kasaba olduğunu; 1975’ten itibaren Baf'tan, Limasol'dan göç edenlerin geldiğini, Türkiye’den de çok sayıda soydaşlarının geldiğini ve bugün 45 bin nüfusuyla ülkenin en stratejik kenti olduğunu kaydetti. Gazimağusa'da yaşayanların farklılıklarını hoşgörüyle karşılayarak kenetlendiğini ve Gazimağusa'nın dünya kenti olması için birlikte çalıştığını ifade eden Kayalp, kentte yıllar içinde kaydedilen gelişmenin ortada olduğunu belirtti. Bu gelişimi kendi kaynakları yanında Türkiye'nin sağladığı desteği en akılcı ve rasyonel kullanarak sağladıklarını anlatan Kayalp, yılsonunda tamamlanacak kültür ve kongre merkezinin bütünüyle bu destekle yapıldığını anlattı. Tamamlandığında bütün Kıbrıs adasının en büyük kültür ve kongre merkezi olacağını vurgulayan Oktay Kayalp, bu merkezin Gazimağusa’yı Kıbrıs adasının kültür ve kongre başkenti yapacağını söyledi. Kayalp, yıllardır programlı yürüttükleri stratejik çalışma su hatlarının yenilenmesi projelerinin gelecek yıl tamamlanacağını bildirdi. Kayalp, Türkiye'den getirilecek suyun evlere ulaşmasında önemli bir projeyi tamamlamış olacaklarını, suyun sağlıklı ve kayıpsız evlere ulaşmasında sorunun aşılacağını anlattı. Ciddi altyapı projelerinin KKTC ekonomisini daha da güçlendireceğini, amaçlarının daha çağdaş bir Gazimağusa ve KKTC olduğunu vurgulayan Kayalp, uğraşlarında büyük destek gördükleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşini, kentlerinde ağırlamaktan mutluluk ve onur duyduklarını söyledi.