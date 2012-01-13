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Dünya

Eroğlu: "Tıbben yapılması gereken her şey yapılıyor" LEFKOŞA (A.A)

13 Ocak 2012 13:39

-Eroğlu: "Tıbben yapılması gereken her şey yapılıyor" LEFKOŞA (A.A) - 13.01.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavisi süren 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için tıbben yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve yapılmakta olduğunu söyledi. Eroğlu, Denktaş'ı yoğun bakım servisinde ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Eroğlu hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, Denktaş'ın solunum zorluğu nedeniyle doktorlar tarafından solunum cihazına bağlandığını belirtti. Eroğlu, şunları söyledi: "Tıbben yapılması gereken her şey yapılmıştır ve yapılmaktadır. Yalnız durumunun kritik olduğunu Sayın hocamız bize söylemiştir. Ama mümkün olan her şey en iyi şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız için yapılmaktadır. Şu anda almış olduğu ilaçlarla uyuyor. Temennimiz kısa bir sürede yine geçmişte olduğu gibi sağlığına kavuşması ve KKTC halkını üzecek bir durumla bizi karşılaştırmaması. Temennimiz tekrar evine dönebilmesidir."  

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