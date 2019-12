-EROĞLU, YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÖRÜŞME ÖNERİSİNİ KABUL ETTİ LEFKOŞA (A.A) - 16.06.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 7 Temmuz'da Cenevre'de BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile yapılacak üçlü görüşmeden sonra, Kıbrıs konusundaki ana başlıklarda yoğunlaştırılmış görüşmeler yapılmasını ilk etapta kabul ettiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas ile görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, ''iç güvenlik'' konusunda bazı noktalarda mutabakat sağlanmışken Rum tarafının geri adım atmaya başladığını belirterek, ''Mutabakata varılan konularda dahi geri adımlar atılmaya devam edilecekse o zaman bir anlaşmaya varmak mümkün olmayacak'' dedi. Bugünkü görüşmenin liderler, özel temsilciler ve not tutucular şeklinde üçlü olduğunu belirten Eroğlu, toplantıda Cenevre'de yapılacak görüşmeyi ele aldıklarını ve düşüncelerini ortaya koyduklarını söyledi. Eroğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer'in kendilerine bazı konuları aktardığını, daha sonra da ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' başlığı altındaki konuları gündeme alarak, Hristofyas'ın bu konudaki düşüncelerini dinlediklerini ve karşı görüşlerini ortaya koyduklarını belirtti. Eroğlu, bugün daha ziyade ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' konusunda Hristofyas'ın tekrar ettiği düşüncelerini yazılı olarak istediklerini bildirerek, yarın yapılacak özel temsilciler toplantısında ''iç güvenlik'' ve ''güç paylaşımı'' konusunda yakınlaştırmaları arttırma gayreti içerisinde olunacağını söyledi. Cenevre görüşmesi öncesinde detaylar üzerinde değil, ana konularda durarak Kıbrıs konusunda ortaya konan altı başlığı çözmeye çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, ''Eğer ana konularda mutabakata varamazsak detaylarda mutabakata varmanın bir anlamı olmaz'' diye konuştu. -''YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÖRÜŞMELERİ KABUL ETTİK''- Eroğlu, Downer'in ortaya koyduğu ''Cenevre'den sonra ana konularda yoğunlaştırılmış müzakerelerin yapılması ve mutabakata varılmaya çalışılması'' görüşünü, şekli konusunda bir karar olmamasına rağmen ilk etapta kabul ettiklerini de söyledi. Hristofyas'ın bu konuda biraz tereddütlü olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Eroğlu, Cenevre toplantısından sonra haftada üç gün mü, beş gün mü yoğunlaştırılmış görüşmeler yapacakları konusunda bir arayış içerisine gireceklerini belirtti. Eroğlu, kendilerinin her halükarda yoğunlaştırılmış müzakerelerden yana olduklarını, karşı tarafın da tereddütlerini gidererek soruna çözüm bulmaya çalışacaklarını kaydetti. -''ÜZÜNTÜMÜZÜ ORTAYA KOYDUK''- Bir gazetecinin, 1 Haziran'daki liderler görüşmenin ardından, ''iç güvenlik ve polis başlıklarını Cenevre'ye gitmeden kapatmak istediklerini'' söylediğini hatırlatması üzerine Eroğlu, şunları söyledi: ''(Rum tarafının) Bazı konularda geri adım atmaya çalıştıklarını gördük. Görüşmelerde tutanaklar tutulur. Bizim elimizdeki tutanaklara göre zaten bazı konularda mutabakat vardı ama gerek bugünkü toplantıda gerekse özel temsilcilerin toplantısında geri adımlar atılmaya çalışıldığını gördük. Biz bu konulardaki üzüntümüzü zaten ortaya koyduk.'' -''MÜZAKERE SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK DÜŞÜNMÜYORUZ''- Eroğlu, ''Türkiye'deki seçimlerin ardından Cenevre sonrasına yönelik farklı bir müzakere süreci beklenip beklenmediğinin'' sorulması üzerine, şu an için farklı bir müzakere süreci düşünmediklerini, 26 Ocak'ta yapılan Cenevre Zirvesi'ne pratik bir planla gittiklerini ancak Rum tarafının bunu ret ettiğini hatırlattı. Müzakerelerin değiştirilmiş şeklinin, devam eden müzakere sürecinin yoğunlaştırılarak devam etmesi olabileceğini ve buna da sıcak baktıklarını söyleyen Eroğlu, Türk hükümetinin kısa bir sürede kurulacağını ve süreçle ilgili menfi bir tutum oluşacağını sanmadığını kaydetti. Bu arada dün tendon kopması nedeniyle sağlık sorunu yaşadığı açıklanan Cumhurbaşkanı Eroğlu, bugünkü görüşmeye sol kolu askıda katıldı.