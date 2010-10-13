-EROĞLU VE HRİSTOFYAS MÜLKİYETİ GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A) - 13.10.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Kıbrıs müzakereleri kapsamındaki görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı kısa açıklamada, mülkiyet konusunu görüşmeye devam ettiklerini belirterek, görüşmelere verilen arada, varılan mutabakat gereği, temsilcilerin ve teknik heyetlerin yaptığı mülkiyet önerilerindeki görüşleri yakınlaştırma çalışmalarını değerlendirdiklerini kaydetti. Bir sonraki liderler görüşmesinin 18 Ekim'de olduğunu ifade eden Eroğlu, daha sonraki görüşmelerin tarihinin de o zaman belirleneceğini söyledi. Yarın Yeşilırmak Kapısı'nın açılacağını, açılışın ara bölgede olduğu için davetin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapıldığını ifade eden Eroğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve hükümetinin bu konuda davet yapma yetkisinin olmadığını, BM'nin kimleri davet ettiğini de pek bilmediklerini belirtti.